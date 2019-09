Premiér Boris Johnson. FOTO - wikimedia commons

Johnson hodlá vylučovat ze strany

Poslanci britské Konzervativní strany dostali varování, že budou vyloučeni z poslaneckého klubu, pokud se tento týden připojí k opozici ve snaze zablokovat brexit bez dohody.

Rebelům by zároveň nebylo umožněno kandidovat za konzervativce v příštích volbách, informují britská média. Tento krok oživil spekulace, že premiér Boris Johnson usiluje o předčasné volby.

Vyloučení z poslaneckého klubu v britského politické terminologii znamená de facto vyloučení ze strany. Zákonodárci si ponechají mandát, zůstávají ale nezařazeni a od poslaneckého klubu již nedostávají podklady k hlasování.

Tým premiéra Johnsona hrozbou vyloučení reaguje na rodící se snahu opozice společně s několika konzervativními poslanci prosadit zákon, který by vládě znemožnil na konci října vyvést zemi z Evropské unie bez dohody. Hrozba se přitom podle médií nevztahuje jen na případné hlasování o samotném návrhu, ale i na pokus protlačit tento návrh na program dolní komory parlamentu, který se čeká dnes.

»Tohle je čiré pokrytectví,« reagoval nejmenovaný mluvčí konzervativních rebelů s odkazem na to, že řada členů nynější vlády na začátku roku porušila stranickou disciplínu při hlasováních o brexitové dohodě. »Ale toto je o národním zájmu, už nejsme v situaci, kdy by výhrůžky někoho přiměly vzdát se svých principů,« dodala tato osoba.

Královna Alžběta II. koncem srpna na doporučení předsedy vlády nařídila, aby ve druhém zářijovém týdnu skončila aktuální parlamentní schůze, přičemž nová má začít 14. října. Do platného termínu brexitu už pak budou zbývat jen něco přes dva týdny, odpůrci odchodu bez dohody tedy chtějí zakročit už nyní. Podle kabinetu by tím oslabili vyjednávací pozici Londýna ve snaze dosáhnout úpravy aktuální »rozvodové« dohody se zbytkem EU.

Deník The Guardian označil avizovaný postup Downing Street proti případným rebelům za »extrémní krok, který by připravil půdu pro předčasné volby«. Vláda by totiž okamžitě přišla o parlamentní většinu, v Dolní sněmovně mají konzervativci společně s partnery ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) většinu jediného křesla. Podle informací hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové Johnsonův tým zvažuje vyvolání voleb, pokud by tento týden bitvu kolem brexitu bez dohody prohrál.

Jeden z lídrů konzervativních vzbouřenců a bývalý ministr spravedlnosti David Gauke dokonce v rozhovoru s BBC naznačil, že vláda tuto variantu preferuje. »Abych byl upřímný, jejich strategií je tento týden prohrát a usilovat o předčasné volby poté, co odstraní ty..., kdo věří, že bychom měli (z EU) odejít s dohodou,« řekl Gauke.

(čtk)