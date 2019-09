Ilustrační FOTO - Pixabay

V Africe víc požárů než v Brazílii

Středoafrické země Kongo a Angola jsou nyní postiženy větším počtem požárů než Brazílie, ukazují data tiskové agentury Bloomberg a americké vesmírné agentury NASA. Požáry v Africe přilákaly pozornost lidí na sociálních sítích i politiků poté, co velkou mezinárodní debatu v posledních dnech vyvolaly požáry v amazonském deštném pralese, napsal server BBC.

Agentura Bloomberg minulý týden vydala podle ČTK žebříček zemí, které jsou nejvíce postiženy požáry. Nejhorší situace je v Angole, kde bylo za dva dny zaznamenáno 6902 požárů, a v Kongu, kde jich bylo 3395. V Brazílii, která je rozlohou téměř třikrát větší než oba africké státy dohromady, jich za stejné období hořelo prý jen 2127. Požáry zuří i v africké Zambii a také v Bolívii, kvde je jimi nejvíc postižena oblast poblíž hranice s Brazílií.

Odborník OSN pro snižování rizik katastrof Denis McClean před týdnem uvedl, že velkou část afrických požárů mají na svědomí farmáři, aby získali zemědělskou půdu. Tedy situace analogická té v Brazílii…

Technika tzv. žďáření, při které se část lesů nebo luk vypaluje, aby se získala půda pro zemědělské využití, má mnoho výhod i nevýhod. Pro místní se jedná o nejlevnější způsob, jak část země zbavit porostu, vzniklý popel navíc půdě dodává živiny. Ekologové ale varují, že žďáření přispívá k odlesňování, erozi půdy a ztrátě biodiverzity.

Ohně zapalují zemědělci především z malých a chudších komunit, bude proto těžké je přesvědčit, aby tuto staletou techniku přestali užívat.

Ačkoliv jsou požáry rozsáhlé, podle McCleana a NASA nic nenasvědčuje tomu, že by jich bylo výrazně víc než v předchozích letech, jako je tomu například v Brazílii.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru uvedl, že zvažuje poskytnutí finanční pomoci africkým státům podobnou té, jakou členové skupiny vyspělých ekonomik světa nabídli pro boj s požáry v Brazílii. Fond, jaký navrhuje Macron, by postiženým africkým zemím pomohl jen krátkodobě, uvedl ovšem McClean, podle kterého by bylo lepší investovat do dlouhodobějších řešení, jako je například osvěta nebo prevence rozšíření požárů do deštných pralesů.

(rj)