Letohrádek Hvězda, čelní pohled. FOTO - wikimedia commons

Neopominutelné skutečnosti

Již jen do neděle probíhá v pražském historickém letohrádku Hvězda výstavní projekt »Z rodinného alba aneb Příběhy česko-slovenského sbližování«.

Může být vnímán současně také jako připomínka nedávného 75. výročí průběhu Slovenského národního povstání, třebaže časově se tomu vymyká. Expozice totiž chronologicky končí už v roce 1939. Obsahově se však jedná o cennou výpovědní dokumentaci. Připomíná reálie o česko-slovenských (i slovensko-českých) svazcích s připomenutím rozličných lidských osudů.

»Výstava představuje, jak se Češi a Slováci přibližně v období let 1800–1939 stýkali, jak se navzájem poznávali. Odkazuje také na výsledky kulturní spolupráce,« poukazuje na poslání expozice její autorka Monika Kapráliková. »Soubor seznamuje i s cestami Čechů na Slovensko a naopak Slováků do Čech. Připomíná, jak návštěvy Slovenska inspirovaly české umělce v jejich tvorbě atp. Odkazuje rovněž na skutečnost, jak čeští vědci přispívali k vědeckému poznání nejrozmanitějších oblastí slovenské kultury, historie a přírody. Současně mapujeme, co přinášely české pobyty Slovákům, především slovenským studentům.«

Kolekce se zaměřuje i na skutečnost, jak čeští čtenáři objevovali slovenské písemnictví. Představuje například nakladatelské či jiné aktivity známého aktivního českého vydavatele Leopolda Mazáče. Mapuje také následný rozvoj zájmu o moderní slovenskou literaturu. »V neposlední řadě se snažíme poukázat, jak oba národy hledaly ‚společnou řeč‘, tedy jak si vzájemně rozuměly - či někdy také nerozuměly,« dodává Kapráliková.

Na výstavních panelech jsou rovněž zaznamenávány významné projevy slovakofilie již před rokem 1918. Projekt tak může iniciovat diskuse o povaze slovenštiny po vzniku Československa, tedy po schválení jazykového zákona. Výstavu uzavírá pasáž dokládající projevy česko-slovenské vzájemnosti po vzniku diskutovaného Slovenského štátu. Některé výstavní exponáty budou součástí Evropského dne jazyků, který se uskuteční 26. září v pražském Kampusu Hybernská.

(the)