Úřady bojují s nedostatkem lidí

Práce na úřadech lidi moc nepřitahuje, a tak na nich úředníci na mnohých místech chybí. Stačí si prolistovat webové stránky mnohých z nich, či si prohlédnout úřední desky. Ani příliš nezáleží na tom, o jaký kraj či okres se jedná.

Nezaměstnanost v červenci nedosáhla ani tří procent, sháňka po pracovní síle však přetrvává. Firmy, které samy trpí nedostatkem pracovníků, je přebíjejí zejména výškou platů a pochopitelně různými výhodami. Proto se také krajské i okresní úřady a mnohdy i obecní radnice snaží u lidí, které shánějí do různých pozic, zabodovat různými benefity. Prázdné židle mají prostě skoro všude, kam se podíváme.

Například Městský úřad Klatovy má vypsané výběrové řízení na ředitele Správy nemovitostí, chybí mu úředník/úřednice pro úsek sociálně právní ochrany dětí, a hledají tu i člověka do hospodářského odboru. Hostinné potřebuje obsadit pozici tajemníka/tajemnice městského úřadu. Jedná se o práci na plný úvazek s platem 21 480-32 290 Kč. Minimální požadované vzdělání je úSO s maturitou, přečteme si v nabídce.

Konkrétně třeba na jižní Moravě chybí na krajském úřadě skoro dvacítka lidí na právnických i ekonomických pozicích, a také se jim nedostává počítačových odborníků. Přetahuje je komerční sféra. Úředník zde bere zhruba 26 tisíc hrubého, tedy zhruba o pět tisíc méně, než je průměrná mzda v ČR. Na brněnském magistrátu je otevřených šestnáct výběrových řízení. Pro pozice, které jsou klíčové a navíc se těžko obsazují, tu mají lákadlo v podobě náborového příspěvku ve výši 50 tisíc Kč. Není to však úplně »zadarmo«. Přijatý zaměstnanec se zde musí upsat na čtyři roky. Některé radnice zabezpečují zaměstnancům třeba slevy na MHD, či na kulturní a sportovní akce, akce pro děti, leckde zase zaměstnancům zkracují pracovní dobu, zakládají dětské skupiny, aby maminky mohly dřív do práce, někde se najde i obecní bydlení...

Úředník musí být nejednou i odborník s tvůrčím přístupem

»Potvrzuji, že poptávka po kvalitních adeptech na místa pracovníků krajského úřadu v současné době značně převyšuje nabídku. Do výběrových řízení se hlásí málo uchazečů, dokonce i na vedoucí pozice, často jim pak chybí dostatečné kvalifikační předpoklady,« řekl Haló novinám předseda Výboru pro dopravu Středočeského kraje Ivan Cinka (KSČM). Kromě stále ještě doznívající konjunktury, která umožňuje soukromým podnikům přijímat kvalitní pracovníky a odměňovat je lépe než veřejná sféra, vidí Cinka příčiny i jinde. »Ve společnosti převládá názor, že co úředník, to v lepším případě byrokrat a v horším navíc korupčník. Přitom v praxi vidím, že to tak až na výjimky není. Kupříkladu práce na úseku dopravy často vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i tvůrčí přístup. Přesvědčil jsem se o tom např. při integrování dopravy nebo v souvislosti s přípravou nových standardů kvality, ale i v dalších činnostech,« uvedl předseda dopravního výboru. Navíc podle něj od práce na úřadě odrazuje i další skutečnost: Každá nová politická reprezentace zde chce mít své lidi a často záleží více na loajalitě k vedení než na odborných dovednostech. Úředník se tak mnohdy dostává pod nepatřičný tlak.

Středočeský předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a stínový ministry kultury KSČM Zdeněk Štefek Cinkova slova potvrdil. »Vnímám, že je skutečně nedostatek kvalifikovaných úředníků. Ale nejen klasických úředníků, ale také třeba kandidátů na vedoucí pozice do kulturních institucí,« zdůraznil pro náš list Štefek.

List Pražský deník zase upozornil mj. na to, že i když pražské úřady dokážou v některých případech dorovnat platový rozdíl, komplikací jsou tvrdé podmínky, které na uchazeče klade zákon. Budoucí pracovník úřadu musí projít výběrovým řízením, složit zkoušku odborné způsobilosti, úředník se pak neobejde bez orientace v mnoha zákonech, vyhláškách i nařízeních, a také musí mj. dodržovat úřední hodiny pro veřejnost. »Volná místa se daří obsazovat poměrně obtížně, navíc bohužel existují pracovní místa, která jsou téměř neobsaditelná. Například pozice právníka, referenta přestupků, referenta stavebního úřadu, referenta – technika,« vyjmenovala pro deník mluvčí Prahy 11 Anna Kočicová. Běžně se podle ní stává, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí nebo že vybraní kandidáti nakonec přijmou jinou nabídku.

