Žáků a studentů přibylo, učitelů je stále málo

Mezi předškoláky, žáky i studenty se přišli i letos v první školní den podívat politici. Celkem by mělo do základních škol chodit na 953 500 dětí, zhruba o 12 500 víc než loni. Do denního studia ve středních školách nastoupilo kolem 409 tisíc žáků, meziročně zhruba o 5000 více.

Do lavic poprvé usedlo asi 107 800 prvňáčků, zřejmě méně než loni. Těm v ZŠ Slezská v Třinci na Frýdecko-Místecku popřál prezident Miloš Zeman, a vyzval je, aby byli zvědaví. Jeho žena Ivana a moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel dětem rozdali knížky policejních pohádek. Zeman žákům řekl, aby nečekali, co objeví v učebnicích, ale sami se snažili hledat třeba na internetu. Jako příklad uvedl program Earth, který umožňuje najít jakékoli místo na Zemi v trojrozměrném zobrazení.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se rozhodl pro soukromou akci bez pozornosti médií a v Brně doprovodil do první třídy svou dceru. V Pražské konzervatoři se zahájení školního roku zúčastnil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) navštívili Smíchovskou střední průmyslovou školu v Praze, kde se díky dotaci z magistrátu otevřela nová laboratoř zaměřená na tzv. internet věcí (IoT). Na žáky prvních ročníků Střední odborné školy Jarov v Praze 9 se přišel podívat prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, budoucí řemeslníky požádal, aby školu dokončili a zůstali v oboru, protože společnost je potřebuje.

Ačkoli vláda na zvyšování platů učitelů myslí, pedagogů je stále nedostatek. Stále jich chybí kolem šesti tisíc. A mladí nepřicházejí. »To, že chyběli a chybějí učitelé hlavně přírodovědných oborů jsme všichni věděli a víme. Souvisí to nejen s odměnami učitelů, ale i podmínkami jejich práce. Ty v ČR nikdo desetiletí neřešil. A vidíme důsledek. Existuje řešení navrhované např. ministrem Plagou, tj. umožnit lidem, kteří mají k těmto předmětům blízko, aby si doplnili pedagogické vzdělání. Mohla by se tak zalepit díra, ale to už se dělo před pěti lety,« zdůraznil pro náš list člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Zvedání platů pedagogických pracovníků nemůže podle něj vyřešit hned celý problém. Tvrdí, že především je nutné motivovat studenty pedagodických fakult, aby po studiu nastupovali do škol - přes 50 % jich totiž do škol vůbec nenastoupí. A pak by podle Pojezného měli být motivováni ne tím, že učitelé dostanou přidáno, to už se stalo, ale podmínky ve škole by pro ně měly být přívětivější. »Jde o nehorázné přístupy žáků vůči učitelům, ředitel se neumí zastat svých pedagogických pracovníků, to musí ze škol zmizet. Musí odejít nehorázná nesmyslná byrokracie, se kterou zatím nikdo nic neudělal. Pokud se to zlepší, bude dost učitelů,« je přesvědčen komunistický poslanec.

Chtějí studenti diktovat politikům?

Středoškoláci spustili novou kampaň Hlásíme se o slovo! zaměřenou proti povinné maturitě z matematiky a na podporu studentských samospráv ve školách. Chtěli by také, aby se žáci mohli víc podílet na chodu škol.

Maturita z matematiky má být povinná nejpozději od roku 2022 ve většině maturitních oborů s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých. Ministr školství Plaga však chce usilovat o její zrušení. Podle něj je třeba nejdřív zlepšit výuku matematiky tak, aby jí žáci lépe rozuměli. Povinná maturita by se pak mohla zavést v horizontu osmi až deseti let.

»My jsme rádi, že můžeme říct, že ministerstvo je náš partner, že máme společný cíl, ale zároveň je to jen prohlášení,« uvedl předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke. Podle něj v českém školství pořád zaznívají sliby, proto středoškoláci budou nadále vyzývat vládu a zákonodárce, aby zavedení povinné maturity z matematiky zastavili.

»ČSU je spolek žáků a žákovských samospráv, kteří přece nemají co mluvit do toho, z čeho se bude maturovat, nebo co bude obsahem učiva. Jejich parketa jsou jiná témata – slušnost a úcta k učitelům, zaměstnancům škol, mají bojovat proti drogám, proti šikaně, pomáhat žákům třeba i v matematice, pak by úspěšnost byla mnohem lepší,« tvrdí Pojezný. Chápe, že výuka matematiky bolí, nicméně na nějaké úrovni se ji může naučit každý. Jako absolvent přírodovědného gymnázia o tom ví své. Matematika je podle jeho názoru v dnešní přetechnizované době velmi důležitá.

Podle unie povinná zkouška nezlepší aktuální nedostatečnou kvalitu výuky matematiky a může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu a na středních odborných školách vede ke snižování hodin odborných předmětů, povede k větší neúspěšnosti u maturit a ne každý bude v budoucnu matematiku potřebovat. Cílem politiků by podle nich měla být hlavně snaha o zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

»Minulá Sněmovna už maturitu z matematiky od roku 2022 odsouhlasila. Pan ministr do toho chce hodit trochu vidle, já si však myslím, že by se to už mělo nechat tak, jak to je,« prohlásil poslanec KSČM Pojezný s tím, že pokud má něco zlepšit vztah k matematice, neznamená to, že ji zrušíme. Tak se problémy neřeší. Navíc si myslí, že studenti by mohli jít také »do sebe« a začít myslet na to, zda udělali vše, aby tento předmět zvládli.

Unie by se chtěla zasadit také o lepší fungování studentských samospráv. Jde jim o to, aby žáci mohli víc ovlivňovat dění ve školách. Připravují proto návrh novely, o které hodlají jednat s politiky.

