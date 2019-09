Koněva nedáme!

Ve spontánní hodinovou manifestaci občanů přerostl mítink u sochy sovětského maršála I. S. Koněva v Praze 6 na náměstí Interbrigády. Promluvili na ní politici napříč spektrem a zástupci angažované veřejnosti. Účastníci byli seznámeni s otevřeným dopisem předsedovi vlády, aby zabránil dalšímu ponižování sovětských osvoboditelů od fašismu, neboť socha je všeobecně chápána jako jejich symbol.

»Světlá památka hrdinů, kteří nám přinesli mír a svobodu, už nesmí být rukojmím nevychovanců. Neumí-li si vážit toho, že pomník zdobí právě jejich čtvrť, je třeba je zbavit pravomocí, jež si k němu nárokují,« uvádí se v otevřeném dopise, který obdržel nejen premiér, ale také předsedové všech parlamentních stran a hnutí. Signatáři, kterými jsou předsedové dvou desítek zapsaných spolků - například OS Ne základnám, Unie českých spisovatelů, Aliance národních sil, Spolek českých novinářů, Čs. vojáci v záloze za mír, Společnost Julia Fučíka, Vlastenecké sdružení antifašistů, Česko-ruská společnost, Slovanský výbor, České mírové hnutí, Vojáci proti válce, a další se připojují - vyzvali Andreje Babiše (ANO), aby vláda zajistila pražskému pomníku I. S. Koněva status a ochranu odpovídající jeho významu, například prohlášením za národní kulturní památku či převzetím pozemku do vlastnictví státu (socha je v současnosti v majetku MČ Praha 6). Se zněním dopisu seznámil Josef Skála, předseda spolku Magistra Vitae.

Všechny účastníky spojovalo to, že ačkoli má každý svůj názor a volí ve volbách různé politické strany, spojuje je úcta k historii, kterou odmítají přepisovat. Moderátorka Jana Volfová informovala, že na 56 místech České republiky pokládali lidé u památníků a hrobů rudoarmějců květiny na výraz solidarity s ohroženou a ponižovanou pražskou Koněvovou sochou.

Skláníme se před hrdinstvím rudoarmějců

Hlas všech řečníků zněl silně a jednotně: Odmítáme hanobení či dokonce odstranění sochy I. S. Koněva a skláníme se před hrdinstvím rudoarmějců, kteří do Československa a poloviny Evropy přinesli mír. Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) připomněl 144 000 sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa, »bez těch bychom tu nebyli«. Pozastavil se nad tím, že přes 30 let tato socha nikomu nevadila, »až přišla téměř bezvýznamná figura starosty Koláře«.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič reagoval na vlajku NATO, kterou mával jeden narušitel akce: »Máme se snad klanět vlajce NATO, když NATO je těhotné krví a utrpením, které roznáší za poslední desetiletí?« Musíme dle něho postavit hráz neonacismu. Cestu z Trutnova do Prahy vážil další komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, jenž vystavil stopku starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09). Ubezpečil, že až přijde správný čas, přijdou občané také na radnici Prahy 6 a tam řeknou svůj názor na Koněvovu sochu. »Pravda vítězí, jak stojí na prezidentské standartě. My máme pravdu, a zvítězíme! dodal účastníkům optimismus a sil poslanec.

»To může jen taková nula...«

Z členů parlamentu také promluvili senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz), poslanci Lubomír Volný a Jiří Kobza (oba SPD). »Rudá armáda přišla do Prahy na poslední chvíli, na barikádách již docházela munice,« připomněl senátor nezpochybnitelný fakt, že Koněvovi vojáci nevstoupili do již svobodného města, jak se nám vnucuje. Však je uloženo v archivu rozhlasu zoufalé volání Prahy o pomoc, a volána byla právě Rudá armáda. To připomněla také předsedkyně Českého mírového fóra Vladimíra Vítová. Kopat do symbolů rudoarmějců, kteří si nevybrali jít do války, »může jen taková nula«, čímž mínil starostu Prahy 6 - nebral si servítky poslanec Kobza.

S pověřením prezidenta republiky Miloše Zemana vystoupil na manifestaci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Z významných dat, kterými maršál I. S. Koněv vstoupil do historie, vypíchl datum 27. ledna 1945, kdy vojska 1. ukrajinského frontu Rudé armády vedená právě tímto vojevůdcem vstoupila do německého koncentračního tábora Osvětim a ten osvobodila. Poukázal na paradox, že Němci koncentrační tábor obehnali plotem, a nyní »plot« - myšleno lešení s plachtou – stojí kolem Koněvovy sochy. Nad plachtou kolem sochy se pozastavil také předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik: »Prý na ochranu před vandaly nechal starosta Prahy 6 pokrýt sochu maršála Koněva plachtou. Nezbývá, než doufat, že tento revoluční nápad starosty TOP 09 nebudou uplatňovat jako boj proti vandalismu i jinde. To bychom totiž mohli žít mezi plachtami. Přemýšlel tento ‚chytrý‘ starosta, co bude dělat, až vandalové popíšou i plachty? To tedy spotřeba plachet jejich výrobcům stoupne.«

Emotivně na mítinku promluvil občan Jiří Černohorský, který v minulých dnech, i po skončení akce, tuto plachtu strhl. Vysvětlil své pohnutky, jež ho k tomu vedly: nebýt Rudé armády, která se nezastavila při vyhánění Němců na hranicích SSSR a osvobodila i další země, tak by nebylo osvobozeno z německé okupace ani Československo, a další slovanské národy. Černohorského po opětovném stržení plachty odvedla městská policie.