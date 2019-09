Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nájemné teď roste rychleji mimo Prahu

Průměrné bytové nájemné bez poplatků v Praze ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostlo o 3,8 procenta na 327 korun za metr čtvereční měsíčně. V mimopražských regionech stouplo v průměru o 8,1 % na 200 Kč/m2. Nejdražší byl Jihomoravský kraj (246 Kč), nejlevnější Ústecký kraj (159 Kč). Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema.

V porovnání s 1. čtvrtletím nájemné v hlavním městě stagnovalo, v regionech se zvýšilo o 4,7 %. »Nájemné v hlavním městě se ve 2. čtvrtletí pohybovalo většinou kolem 300 Kč/m2. Výjimku tvoří první až třetí městská část, kde se tato cena pohybovala od 345 Kč v Praze 3 po 407 Kč v Praze 1,« uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Nejnižší nájemné bylo v Praze 4 (299 Kč) a Praze 10 (300 Kč).

Pokud se na pražském trhu s nájemním bydlením nestane v následujících měsících něco nečekaného, ceny by se podle Sourala měly měnit jen zvolna. »Rizikem by mohla být situace, kdy by se například výrazněji snížila zásoba bytů určených k pronajímání. Tím by se mohl zvýšit tlak na cenu, což by se pak odrazilo i v konečných nákladech,« uvedl.

Počet bytů určených k pronájmu se v Praze podle Trigemy v posledních dvou letech pohybuje mezi 6300 až 9000. »Je však třeba zmínit, že ještě před třemi roky bylo v nabídkách 12 500 takových bytů,« podotkl Soural.

Nájemné v mimopražských regionech je proti hlavnímu městu v průměru o dvě pětiny nižší. Ceny v Jihomoravském kraji jsou podle Sourala ovlivněny cenami v Brně. Na druhém místě je Středočeský kraj s průměrným nájemným 225 Kč/m2, což je dáno blízkostí Prahy. »V regionech rostou ceny za nájemní bydlení výrazněji než v Praze. Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v dalším období. Zejména pak ve zmíněném Brně, blízkosti Prahy a dále pak třeba také na Olomoucku nebo Plzeňsku,« dodal Soural.

(ici)