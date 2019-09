Počmáraný Churchill

Praha 3 má problém. Někdo počmáral sochu W. Churchilla. I sešli se badatelé, aby vandalství nějak čelili. A navrhli vysvětlovací tabulku. Kvůli možným politickým změnám zvolili v textu jen několik Churchillových citátů, ty se snad nezmění.

K búrské válce, kde hájil imperiální ukrutnosti v britských koncentračních táborech a válku slovy: »To bylo tehdy, když ještě válka za něco stála. Byl to skvělý pocit pádit na koni po bojišti.«

Ke Kurdům, když se bouřili proti britské nadvládě: »Rozhodně podporuji nasazení bojových plynů proti necivilizovaným kmenům… Vyvolalo by to mezi nimi hrůzu.«

K Indům a Gándhímu (pro kterého navrhoval, aby ho přivázali za ruce a nohy u brány do Dillí, a pak po něm nechali přejít obřího slona i s novým vicekrálem na hřbetě): »Nenávidím Indy. Jsou to ohavní lidé s hnusným náboženstvím.«

Tabulka ale nepomohla. Další vandal sochu opakovaně posprejoval a Praze 3 došla trpělivost. Rozhodli se sochu zakrýt plachtou. Zbytečně. Lidé vynalézavě plachtu poškozovali a odnášeli. Navíc se začala bouřit britská ambasáda, která ale sochu převzít do své zahrady nechtěla. A tak moudří z Prahy 3 vymysleli řešení – socha putovala do depozitáře, namalovali kulisy a nová socha, byť dvourozměrná, vévodila opět chvilku náměstí.

Ale ani v této podobě nevydržela. Když nevyšel ani další pokus - promítat Churchilla na zeď budovy - přemístilo se dílo alespoň do kyberprostoru. Tam dosud hackerům odolává.

Zdá se vám to nereálné? Máte pravdu, není to skutečnost. Praha 3 problém s Churchillem nemá. Ani s jeho hříchy. Terčem útoků jsou poslední roky rudoarmějci, kteří nesli největší břímě druhé světové války a měli největší podíl na osvobození naší země od fašismu. Ale to se dnes jaksi nehodí.

Terčem útoků je dnes Koněv. Nedáme ho. A i proto jsme úctu k osvoboditelům vyjádřili položením květiny u jeho sochy.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr KSČM pro resort kultury