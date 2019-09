Neokolonialismus

Mám kamaráda, který jako voják z povolání vyrazil na konci minulého roku na misi OSN do jisté africké rozvojové země. Podle jeho slov je to dobrá zkušenost, vhodná i pro další kariéru a ty peníze nejsou také zanedbatelné. Už má odkroucené dvě třetiny, ale počáteční nadšení i následná setrvačnost ho opouštějí.

Proč? Rok je strašně dlouhá doba. Navíc, když někdo má doma rozrůstající se rodinu. To zoufalství ale pramení z něčeho jiného. Mnohé africké rozvojové země totiž i přes pokročilou dobu a dávno skončenou éru nadvlády a kolonialismu evropských i jiných velmocí totiž moc daleko nepopošly. Nemají kam. Neokolonialismus totiž stále kvete. »Je vidět, že je to tady spíše jako další odbytiště pro Němce, Francouze a další... Dokud nebudou chtít sami a nevyhází ty zahraniční pomocníky, tak se tu nic nezlepší. Viz tady ta mise - probíhá už 15 let, a pořád nic. Jen se tu stále dál těží a stát z toho moc nemá,« postěžoval si mi voják při pokecu přes internet.

Přiznám se, že jsem si to již dříve lustrovala, dívala jsem se na program OSN v několika afrických zemích, koukala jsem na fotky jejich práce a akcí. Výsledný dojem? Většina fotek a informací jsou fotky nejrůznějších papalášů, co tam jednou za čas vyrazí a plácají se po ramenou... Tak, jako v mnoha jiných zemích po celém světě, kde Západ jako že pomáhá. I účast vojáků z nejrůznějších zemí tam je jen zástěrkou »jako že snahou chránit a pomáhat«, ale prakticky spíš kryjí záda těm, co tam jednou za čas s pompou za pár kaček postaví školu či nemocnici a pak si nenápadně odvezou diamanty, dřevo, ropu a další suroviny za miliardy.

Problém tam je ten, že mocnosti cíleně například škol nestaví moc. Ono kdyby ty lidi tam byli vzdělanější, došlo by jim, co jim škodí a jak si sami poradit. Takhle jsou snadno ovlivnitelní. A těch pár odbojových skupin? Ty toho moc nevyřeší. Navíc bych se vsadila, že vznikají a jsou podporovány jako nekalý konkurenční boj mezi velmocnostmi a těžařskými firmami.

Když jsem to, co si myslím, napsala příteli, jeho reakce byla prostá. »Člověče, jako bys tu byla. Je to tak. Ono se vlastně ani nikomu nechce tady něco měnit. Žádná radikální řešení, nic. Ti, co mají moc v rukou, naoko spolupracují s OSN, která sem hrne neskutečný peníze. Ale výsledek 0:0.«

Co proti tomu zmůže prostý člověk? Nic. O to víc jsem ale zatvrzelá proti ekonomické migraci. Doma mají měnit svět. Jenže dokud mamon bude ovládat mocné, budou jen problémy, chudoba, nemoci. I když už dávno máme technologie i postupy, jak vše změnit. Ale jednou se to všechno otočí. Bohužel to mírovou cestou asi nebude…

Helena KOČOVÁ