Ilustrační FOTO - Haló noviny

Mýto v hlavním městě?

Vedení Prahy zamýšlí ve městě zavést pro auta mýtné. Chce proto jednat s ministerstvem dopravy o změně zákona, který by to umožnil. Výše mýtného by mohla být v řádu desetikorun za den. Dříve zamýšlené nízkoemisní zóny město zavrhlo.

Pražští radní by rádi během měsíce vyvolali první jednání na ministerstvu a pokusili se najít shodu na základních principech. S ministerstvem chce město jednat také o dílčích opatřeních, která by byla zavedena před změnou zákona. Týkala by se třeba zpoplatnění komunikaci první třídy na území Prahy.

V řádu několika měsíců pak bude připravena studie proveditelnosti zavedení mýtného, která nastíní další možné kroky. Reálný odhad možnosti zavést mýto je podle představitelů města tři až pět let.

Ke kontrole vozidel by Praha mohla využít 5500 kamer městského kamerového systému a auta kontrolující vozy v rámci systému parkovacích zón. Systém je prý schopen každé auto najít, zaměřit a přesně říct, kudy projelo, nepotřebuje tedy závory na vjezdu či na výjezdu z města. Ve hře je i možnost satelitního sledování vozů, který chce ministerstvo zavést v rámci platby mýtného na dálnicích.

Možnosti platby město bude teprve zvažovat. Podle předběžných odhadů by mohlo být v řádu desetikorun za den. Elektromobily by platit nemusely.

(ste)