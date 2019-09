Ilustrační FOTO - Haló noviny

Odměna pro nálezce

Pardubický kraj odmění nálezce bronzového vědra, které je staré 3000 let. Dostane 340 500 korun, tedy deset procent hodnoty unikátního nálezu.

Unikátní nádobu náhodný nálezce našel před dvěma lety u obce Kladina na Pardubicku. »Nálezce se zachoval správně a na místo zavolal archeologa z Vysokého Mýta. Celá mimořádně velká nádoba tak byla odborně vyzvednuta, posouzena a převezena do Východočeského muzea v Pardubicích,« uvedl kraj.

Znalec Archeologického ústavu Akademie věd ČR ohodnotil cenu nádoby na 3,405 milionu korun. Zákon o památkové péči umožňuje vyplatit nálezné až deset procent. Nalezená situla z pozdní doby bronzové je v českém prostředí naprostým unikátem. Kromě jiného dokládá kulturní vazby, které v této době fungovaly ve střední Evropě. Nádoba bude po rekonstrukci zámku Pardubice vystavena ve stálé expozici.

Bronzová nádoba pochází odhadem z let 1025 až 920 před naším letopočtem, velmi podobné se našly v Maďarsku. Vědro o výšce 65 centimetrů zdobí tepané ornamenty, zobrazuje vodní ptáky, kteří táhnou sluneční kotouč. Nálezce vědro objevil, když si šel do lesa pro písek do akvária.

(ste)