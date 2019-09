Ilustrační FOTO - Pixabay

Maláčová představila plán prorodinných opatření

Zálohované výživné, navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, zavedení nového pojmu jesle, který nahradí dětské skupiny, sdílená pracovní místa. To jsou priority plánu prorodinných opatření, s nimiž seznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) sněmovní komisi pro rodinu.

Opatření podle Maláčové mají pomoci zajistit, aby rodiny měly lehčí, kvalitnější život, a aby se v ČR zvýšila porodnost. Pochlubila se, že v pondělí poslala na vládu návrh na tzv. zálohované výživné, jehož cílem je ochránit děti, na které jeden z rodičů odmítá finančně přispívat. »Jde o ochranu dětí před chudobou, o zlepšení vymáhání práva, platit výživné je přece normální,« zdůraznila ministryně. Státní kasu by to ročně přišlo zhruba na 1,2 mld. Kč, záloha za neplatiče alimentů by měla být maximálně do výše 7300 Kč, vyplácel by ji druhému rodiči na dítě Úřad práce a stát by pak peníze vymáhal na dlužníkovi. Maláčová si umí představit, že by neplatičům hrozily třeba veřejně prospěšné práce, i když možností, jak je přivést k povinnosti, je už nyní několik.

»O zálohovaném nebo také o náhradním výživném se ve Sněmovně už mluví dlouho, u nápadu stály kdysi poslankyně KSČM a ČSSD, komunisté předložili návrhy opakovaně, zákonodárci se však nikdy na řešení neshodli,« připomněla pro náš list členka komise Květa Matušovská (KSČM) s tím, že předlohu poslanci KSČM samozřejmě podpoří.

Květa Matušovská (KSČM).

Zástupcům pravicové opozice se příliš nezamlouvala připravovaná novela, která by mj. přinesla přejmenování dětských skupin na jesle. »Lidé chtějí jesle. Jde nám o jednoduchý, srozumitelný a výstižný název,« uvedla Maláčová s tím, že provozovatelé mají nyní s názvem problém, rodiče jsou zmatení z různých názvů – školička, dětská skupina, mikrojesle…

Zástupkyně Asociace dětských skupin a mikrojeslí prohlásila, že provozovatelům změna názvu nevadí, prioritní je pro ně financování. Jesle by měly být dotovány z evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu a platili by i rodiče (maximálně do výše 1/3 minimální mzdy).

Jesle bez zdravotnického personálu?

Komunisté s dětskými skupinami jako s náhradou za mateřské školy nesouhlasili. »Nyní nás trochu děsí, že by se měly přejmenovat na jesle. Jesle má člověk spojené s odborným personálním zabezpečením, většinou zdravotnickým,« uvedla Matušovská. Poukázala na to, že se po listopadu 1989 rušily, zástupci pravice tvrdili, že maminka má být s dítětem co nejdéle doma. »Nyní vidíme, že mnohé matky chtějí jít do práce dřív, než mohou dát dítě do mateřské školy, a vzniká problém. Pokud by však šlo o jesle, v nichž by byl zdravotník, mohly by do nich rodiče dávat i děti se zdravotním postižením, které nemají nyní kam umístit, než třeba nastoupí na speciální mateřskou školu,« dodala poslankyně KSČM.

Kritiku schytala ministryně za zavedení institutu tzv. sdíleného pracovního místa, kdy by jednu pozici v podniku obsadili dva tři lidé a o pracovní dobu by se podělili. Legislativně by to mělo být ukotveno v zákoníku práce, zatím však na tom podle Maláčové není shoda v tripartitě. Podnikatelé by na flexibilní pracovní místo dostali dotace z eurofondů. »Výdaje podnikatele to nesníží. Proč podnikatele dotovat, není lepší jim snížit odvody na zdravotní a sociální pojištění?« prohlásila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zkrácené pracovní úvazky u nás fungují, ale podnikatelé na to podle jejích slov doplácejí. Maláčová kontrovala, že sdílená pracovní místa a zkrácené pracovní úvazky není totéž. »Souhlasím s tím, že pokud chceme motivovat podnikatele, aby sdílená místa zabezpečovali, odvody jsou důležité. Osobně bych spíš souhlasila s kolegyní Pekarovou. Zase nabereme spoustu úředníků, kteří budou řešit dotace, podnikatelům se zvýší administrativa. Problém je nyní v tom, že i když člověk nemá minimální mzdu a pracuje třeba jen pět hodin, musí platit zdravotní pojištění stejné, jako by bral minimální mzdu. Takže odvádí velkou část zaměstnanec i zaměstnavatel, a když je zaměstnanec nemocný, musí mu podnikatel ještě platit prvních 14 dní nemocenskou,« zdůraznila Matušovská s tím, že v poslaneckém klubu o tom však ještě nediskutovali.

Zvýšení rodičovské už ve Sněmovně prošlo prvním čtením a poslanci k vládnímu návrhu připravují pozměňovací návrhy

(ku)