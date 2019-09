Koněv již bez lešení

Nátlak veřejnosti na vedení radnice Prahy 6, která je majitelem sochy sovětského maršála-osvoboditele od fašismu I. S. Koněva na náměstí Interbrigády, zřejmě momentálně zabral. Radnice nechala sochu opatřit antigraffiti nátěrem a z místa nechala odvézt lešení, které stálo kolem sochy.

Zmizela tedy i plachta. Uvedl to mluvčí radnice Ondřej Šrámek. Co se se sochou stane v budoucnu, projedná zastupitelstvo městské části ve čtvrtek 12. září na svém zasedání. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) usiluje o její přestěhování z náměstí Interbrigády, Piráti navrhují vypsat k této otázce referendum. Lidé vyznávající historickou pravdu trvají na zachování sochy ve veřejném prostoru Prahy, na dvě desítky vlasteneckých organizací oslovily otevřeným dopisem premiéra, aby situaci řešil např. převzetím sochy do majetku státu.

Na pondělním občanském protestu proti postupům radnice, která sochu vytlačuje ze svého území, bylo sděleno, že lidé svůj názor na setrvání sochy ve veřejném prostoru vyjádří i v den jednání zastupitelstva. Na webových stránkách Prahy 6 je bod »pomník maršála Koněva« naplánován na 11. hodinu.

Občané, kterým záleží na historické pravdě, mohou také své názory adresovat starostovi Prahy 6 elektronicky (okolar@praha6.cz) nebo písemně (Úřad MČ Praha 6, Československé armády 601/23, PSČ 160 52).

(mh)