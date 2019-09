Dimitrov vyřadil Federera

Třetí nasazený Roger Federer prohrál ve čtvrtfinále tenisového US Open v pěti setech s Grigorem Dimitrovem. Bulharský svěřenec Radka Štěpánka porazil dvacetinásobného grandslamového šampiona 3:6, 6:4, 3:6, 6:4 a 6:2 a postoupil do semifinále grandslamu poprvé od Australian Open 2017. Do semifinále ženské dvouhry prolétla domácí favoritka Serena Williamsová, která Číňanku Wang Čchiang smetla za 44 minut 6:1 a 6:0.

Někdejší třetí hráč světa Dimitrov před závěrečným grandslamem sezony prohrál sedm z osmi zápasů a propadl se na 78. místo žebříčku, ale v New Yorku se mu daří. Osmadvacetiletý tenista, kterému kvůli podobnému stylu s Federerem od mládí přezdívají "Baby Fed", porazil o deset let staršího Švýcara po sedmi porážkách ve vzájemných zápasech. O první grandslamové finále se utká s pátým nasazeným Daniilem Medveděvem z Ruska.

Federerův výkon poznamenaly problémy se zády, která si chvílemi protahoval a po čtvrtém setu se nechal ošetřovat. V páté sadě už nedokázal vzdorovat. "Začal trochu zpomalovat. Na konci rozhodně nebyl stoprocentní," komentoval stav svého soupeře Dimitrov. "Bojoval jsem s tím, co jsem měl," poznamenal Federer, který v zápase napáchal celkem 61 nevynucených chyb.

Žádné překvapení ve čtvrtfinále nepřipustila šestinásobná vítězka US Open Serena Williamsová, která osmifinálové přemožitelce nasazené dvojky Ashleigh Bartyové Wang Čchiang povolila jen patnáct fiftýnů. Zasypala ji 25 vítěznými údery, zatímco soupeřka neměla ani jeden winner.

Williamsová, která koncem září oslaví 38. narozeniny, vyhrála na US Open jubilejní stý zápas. Debutovala zde v roce 1998. "Když jsem tehdy začínala, tak bych nikdy nepomyslela, že bych se dostala až ke stovce. Ani mi neproběhlo hlavou, že bych tady touhle dobou pořád ještě byla. Ale miluju, co dělám," řekla třiadvacetinásobná grandlsamová šampionka. V semifinále se utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Dimitrov (Bul.) - Federer (3-Švýc.) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: S. Williamsová (8-USA) - Wang Čchiang (18-Čína) 6:1, 6:0.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo: Paulson, Zgirovskij (ČR/Běl.) - Damm, Kodat (2-USA) 5:7, 7:5, 10:6, Hijikata, Schoolkate (Austr.) - Baadi, Svrčina (8-Kan.) 6:1, 6:2.

(red)