Medveděvovo vítězné tažení pokračuje

Ruský tenista Daniil Medveděv se na US Open probojoval do prvního grandslamového semifinále v kariéře. Pátý nasazený hráč porazil vítěze turnaje z roku 2016 Švýcara Stana Wawrinku 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 a ve 23 letech se stal nejmladším semifinalistou ve Flushing Meadows za pos ledních devět let. Jeho příštím soupeřem bude Bulhar Grigor Dimitrov.

»Mám ohromnou radost, že jsem poprvé na grandslamu v semifinále. Byl to opravdu legrační zápas. Hrozně mě bolely nohy a v prvním setu jsem myslel, že utkání nedohraju,« uvedl Medveděv, kterému pomohl prášek. Díky postupu do semifinále se vítěz srpnového Masters v Cincinnati také kvalifikoval na Turnaj mistrů v Londýně.

Nasazená pětka Elina Svitolinová postoupila do semifinále US Open jako první ukrajinská tenistka v historii. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové Britku Johannu Kontaovou zdolala dvakrát 6:4 a zopakuje si účast mezi nejlepší čtveřicí, kam se poprvé na grandslamu probojovala v červenci ve Wimbledonu.

O finále se Svitolinová utká s americkou hvězdou Serenou Williamsovou.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Medveděv (5-Rus.) - Wawrinka (23-Švýc.) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Svitolinová (5-Ukr.) - Kontaová (16-Brit.) 6:4, 6:4.

(red)