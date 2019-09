Dvojrozhovor Haló novin s předsedkyní Královéhradeckého KV KSČM Věrou Žižkovou a předsedou OV KSČM Pardubice Romanem Harmatem

Setkání ve Svojšicích nás nabíjí energií

Blíží se 29. setkání občanů ve Svojšicích. Však mnozí mají datum – sobota 7. září – již dlouho dopředu napsané ve svém diáři. Jak daleko se nacházejí přípravy, do kterých jste vy dva zapojeni osobně?

Věra Žižková: Úkoly kolem zajištění akce ve Svojšicích si rozdělujeme vlastně již velmi brzy po skončení předchozího ročníku. Každý krajský výbor zajišťuje ty záležitosti, ke kterým má nejlepší podmínky. Zajištění termínu dalšího ročníku se musí domluvit s majitelem areálu neprodleně. Též smlouvy s účinkujícími musí být uzavřeny ve velkém předstihu, pokud chceme mít zajímavý program. S předstihem tiskneme propagační letáčky a plakáty.

Do přípravy zapojujeme i naše ženy z Levicového klubu žen a jednotlivé okresní výbory, které se reprezentují svými stánky, ale hlavně se podílejí na pořadatelském zajištění celé akce. Jen uvažte, že jsou potřeba lidé do pokladen, na organizování parkování, zajištění diskusního stanu, dětského koutku, ale i například pro zajištění občerstvení. Musí se připravit lavičky před pódiem, vyzdobit pódium, zorganizovat stánky, zabezpečit slosování vstupenek. Na celé akci se podílí přes třicet našich soudruhů a soudružek.

S přibývajícími ročníky přibývají léta a pro mnohé je stále obtížnější dané úkoly zajišťovat. Na tomto místě bych chtěla všem obětavým organizátorům poděkovat. Mezi ně bych chtěla zahrnout i ty soudružky a soudruhy z okresů i z jiných krajů, kteří organizují autobusovou přepravu do Svojšic. Naše akce by měla pomoci všechny v naší straně co nejvíce spojit, naplnit je novou energií do dalšího období, které nebude jednoduché.

Roman Harmat: Kromě technického a organizačního zajištění akce se věnujeme také kulturnímu programu a moderování celé akce. Areál jsme již přebrali a přípravy pomalu finišují. Vybavení areálu se připravuje a poslední prodejci se hlásí. Do areálu v těchto dnech zavítám skoro každý den, aby vše bylo perfektně připraveno.

Samotná fyzická příprava je velmi náročná nejen po organizační stránce, ale i po fyzické. Připojuji se tedy ke kolegyni - díky patří všem, kteří tomu věnují svůj volný čas a energii.

Čím se 29. ročník bude odlišovat od předchozích? Na co se mohou účastníci letos těšit? Připomeňme, že většina ročníků probíhala za velkého zájmu v areálu na Kunětické hoře, teprve poslední léta ve Svojšicích.

V. Ž.: Ve Svojšicích se scházíme teprve potřetí. Bohužel areál pod Kunětickou horou je pro nás nedostupný. Byli jsme rádi, že obec Svojšice nám vyšla vstříc a umožnila nám uskutečnit setkání levicových občanů právě v jejím areálu. Najít vhodné místo pro pořádání takovéto akce, zvláště pod hlavičkou KSČM, není jednoduché.

R. H.: Letošní ročník je jiný v tom, že není těsně před volbami. Ty nejbližší jsou příští rok na podzim do krajských zastupitelstev. Ještě bych dodal, že ve volbách do Evropského parlamentu se kandidátka KSČM a spojené levice umístila v obci Svojšice společně s hnutím ANO na prvním místě.

Letos bude jedním z hostů programu známý bavič a imitátor Václav Faltus. Stejně tak výběr hudebních kapel je pro hosty velmi zajímavý. Hosté se mohou těšit i na větší komfort. Obec areál vybavila kompletně novým sociálním zázemím (WC).

Dále jsme na základě zkušeností z předchozích let zajistili pro hosty sezení i před stánky s občerstvením tak, aby bylo posezení s jídlem či pitím pro návštěvníky pohodlnější.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rodinám s dětmi a mladé generaci. Co pro ně bude ve svojšickém areálu k dispozici?

V. Ž.: Na rodiny s dětmi jsme připraveni. Budeme mít dětský koutek, kde se děti zabaví různými soutěžemi, malováním na sádru a jinými výtvarnými aktivitami. Bohužel se nám zdá, že dětí v posledních letech ubývá. Rádi bychom mezi nás pozvali právě mladé rodiny s dětmi.

R. H.: Kromě dětského koutku tu je možnost navštívit v okolí areálu kulturní památku - gotickou tvrz Svojšice. Před volně přístupnou tvrzí je pomník zdejší rodačky Julie Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského.

Součástí Setkání ve Svojšicích bude také Den Haló novin. Co v rámci této dílčí události návštěvníci uvidí či uslyší?

V. Ž.: Letos poprvé bude naše setkání i slavností Haló novin. Rádi bychom mezi námi přivítali co nejvíce novinářů, s kterými by si mohli návštěvníci pohovořit. Přivítali bychom i větší propagaci právě Haló novin, neboť jako jediný levicový deník by měl mít větší odběr nejen mezi našimi členy, ale všemi levicovými občany. Mohl by tomu pomoci i reprezentační stánek s novinami s případnou možností okamžitě si odběr Haló novin objednat. I Nakladatelství Futura by mohlo přistupovat k těmto akcím aktivněji a zavést prodej svých titulů. Návštěvníci se mě dost často ptají, proč nelze zakoupit zajímavé tituly i na našich setkáních. Ne každý má možnost jet do Prahy a tam si knihu koupit.

R. H.: Tato aktivita je společně s naším setkáním ve Svojšicích poprvé. Doufáme, že vedle větší návštěvnosti přispěje k větší atraktivitě našeho programu a akce.

Na každé akci pořádané komunistickou stranou mohou občané besedovat s jejími představiteli. Kdo z nich přislíbil letos svou účast?

V. Ž.: Návštěvníci se mohou těšit na vedení KSČM, účast potvrdila i europoslankyně a místopředsedkyně ústředního výboru Kateřina Konečná. Omlouvá se však další místopředseda ÚV, Stanislav Grospič, který by se velmi rád účastnil, ale bude v tomto termínu na mezinárodní odborové konferenci. Doufám, že přijede i co nejvíce poslanců a poslankyň za KSČM.

R. H.: Za Pardubický kraj se zúčastní poslankyně KSČM Květa Matušovská, která spolumoderuje se Soňou Markovou diskusní stan. Dále se zúčastní i naši komunální politici zvolení za KSČM.

Mezi organizátory jsou uvedeny také levicová frakce v Evropském parlamentu GUE/NGL a Stálé fórum Evropské levice-regionů (SFEL). Jak tyto subjekty promluví do programu?

V. Ž.: Jako každoročně máme zájem i na účasti našich přátel ze zahraničí. Prostřednictvím SFEL spolupracujeme s německými, slovenskými i polskými soudruhy. Jsme rádi, pokud se mohou prezentovat svým stánkem, případně i zdravicí. Vždyť komunistické hnutí vždy bylo, a i nadále bude, mezinárodní a bez vzájemné spolupráce v dnešním globálním světě nemůžeme dosáhnout žádného pokroku v boji vůči kapitálu.

Máte na sobotu 7. září zajištěné počasí?

V. Ž.: S počasím máme dost velkou starost. První ročník ve Svojšicích proběhl 15. září a počasí nám nepřálo, bylo chladno a mrholilo. Ač loni bylo celkem suché a horké léto, 1. září nebylo počasí zrovna nejlepší. Nebylo příliš teplo a nějaká ta kapka též spadla. Letošní termín je mezi těmito daty, a tak snad se na nás slunce usměje a přispěje tak k ještě lepší atmosféře. Nejsme z cukru, nějakou tu trochu deště snad vydržíme. Vezměte si všichni deštníky a tím určitě mraky a déšť rozeženeme.

Když se budeme všichni usmívat a sršet dobrou náladou, tak nás to zahřeje tisíckrát víc než slunce na modré obloze.

R. H.: Ano, počasí nás ve Svojšicích trošku trápí. Deště nejsou moc příjemné, ale i přesto se naše setkání těší stále velkému zájmu. Na druhou stranu je voda dnes tak vzácnou surovinou, že můžeme konstatovat, že nás příroda má opravdu ráda. (smích) Pravdou je, že i kdybychom zůstali na Kunětické hoře, pršelo by také. Přesto letos doufáme v lepší počasí.

Monika HOŘENÍ