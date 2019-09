Ilustrační FOTO - Pixabay

Lamová stáhla návrh zákona

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová oznámila, že se rozhodla stáhnout návrh zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Zmíněný návrh vyvolal v Hongkongu několikaměsíční demonstrace, které stále pokračují. Protesty proti návrhu extradičního zákona začaly v červnu. Správkyně Hongkongu poté návrh zákona pozastavila, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. To Lamová podle Reuters nejprve oznámila na setkání s poslanci. S veřejným prohlášením politička vystoupila později.

(čtk)