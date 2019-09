Ilustrační FOTO - Pixabay

Kolem změn v daňovém balíčku se vláda ještě zapotí

Vládní daňový balíček, který zvyšuje spotřební daň z lihu a cigaret, poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daňové změny se mají týkat i hazardu a pojišťoven a osvobození plynu k vytápění v domovních kotelnách od daní má být zrušeno, vyvolal mezi sněmovními rozpočtáři kritiku.

Pravicová opozice vládě vyčítá, že získanými penězi chce jen zaplácnout díry ve státní kase a zakrývá to starostí o zdraví občanů. Připomínky mají i komunisté, a dokonce vládní ČSSD. Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Vláda tvrdí, že hlavním cílem zvýšení spotřebních daní je omezení dostupnosti cigaret a alkoholu - mzdy rostou, životní úroveň se zvyšuje, a tyto látky jsou tak pro mnohé dostupnější. Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba uvedl, že cílem návrhu je prostřednictvím daní především omezit spotřebu výrobků a služeb, které vykazují známky návykovosti. Zmínil také, že pokud by stát nezvýšil spotřební daň u cigaret, nebude ČR plnit ani požadavek směrnice EU na minimální hodnoty spotřební daně. »Takže nějaké zvýšení je nutné,« poznamenal.

»Některé problémy ve vládní předloze cítíme také. Pro nás je důležité, aby z návrhu byla vypuštěna ta část, která ruší výjimku pro zdanění plynu určeného k vytápění v domovních kotelnách. Jednak si myslíme, že se to do toho zákona nedostalo úplně optimální cestou, a také nechceme zdražovat teplo v bytových domech,« řekla našemu listu předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM), která již avizovala, že podá v tomto směru pozměňovací návrh. Se stejným požadavkem chtějí přijít i Piráti. Václavu Votavovi (ČSSD) také nejvíc vadí zrušení osvobození od daně u plynu určeného k vytápění v domovních kotelnách. »Myslím si, že to opravdu není správné řešení,« řekl. Plyn pro domácí kotelny je dosud osvobozen od daně z plynu a vláda svůj návrh osvobození zrušit obhajuje. mj. narovnáním konkurenčních podmínek na trhu mezi domovními a centrálními zdroji. Náměstek Kouba poukazoval hlavně na to, že velké teplárny musí kupovat emisní povolenky, a domovní kotelny je mít nemusí. Plyn pro výrobu tepla v domácnostech má však zůstat od daně osvobozen. Záměr vlády se nelíbí ani Českému plynárenskému svazu.

Na příjmy eráru je třeba myslet, jdeme do horších časů

»Lepíte nějaké díry v rozpočtu,« kritizoval kabinet Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by argumentace vlády byla férová, kdyby navrhované daňové navýšení vyrovnala snížením jiných daní. »Potřebujeme nové příjmy,« charakterizovala balíček Věra Kovářová (STAN) Jan Skopeček (ODS) zase tvrdí, že kabinet hraje s veřejností falešnou hru. Poukazoval na to, že s navrhovanými vyššími příjmy počítá už návrh státního rozpočtu na příští rok, i když daňový balíček ještě není schválen. To se však dělo i za vlád, ve kterých seděla ODS, připomněl mj. Jiří Dolejš (KSČM). »A že daňová opatření jsou na příjmové straně státního rozpočtu, je pochopitelné. Jdeme do horších časů,« poznamenal.

Piráti i STAN chtějí ponechat poplatek za vklad do katastru nemovitostí na současné tisícovce, vláda ho kvůli inflaci a vyšší administrativě chce zdvojnásobit. »Můžeme diskutovat o tom, kolikrát za život občan zápis do katastru činí. A argument, že v době digitalizace by se neměly poplatky zvyšovat, je logický, ale nesmíme zapomenout na to, že jsme schválili novelu občanského zákoníku, podle které naopak katastr rozesílá poštou daleko víc věcí než elektronicky. Náklady tam přirozeně narůstají. Uvidíme. Podle mě především však navýšení tohoto poplatku v návrhu daňového balíčku nemá co dělat, jde o správní poplatek. Beru to trochu jako přílepek,« reagovala Vostrá.

Technické rezervy týkající se životního pojištění rozhodně nezdaňovat

Část kritiky směřovala i na plánovanou změnu zdanění technických rezerv pojišťoven. Česká asociace pojišťoven poslance vyzvala, aby to odmítli. Tvrdí, že přijetí návrhu by mělo negativní dopady na klienty, na stabilitu sektoru i na jeho budoucí vývoj. Kalousek to označil za nejnebezpečnější součást předlohy a současně návod, jak zvýšit odtok peněz do zahraničí. »Také máme otazníky, nevidíme problém ani tak v rezervách, které jsou na neživotním pojištění, ale jde nám o životní pojištění,« uvedla Vostrá. Podle Dolejše mohou poslanci vše prodiskutovat se zástupci asociace a dalšími zainteresovanými na schůzi podvýboru pro bankovnictví, jehož je předsedou. Případně by zde mohl vzniknout pozměňovací návrh.

Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění.

Kolotoč kolem zdanění výher

Pokud jde o zvýšení spotřební daně z lihu, má daň u půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzrůst z nynějších 57 Kč na 64,50 Kč. V takovém případě by láhev podražila asi o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o 10 procent, což znamená růst u minimální sazby o 5,40 Kč na krabičku cigaret, tabákové firmy předpokládají, že to bude o 12 až 13 korun.

Kritika poslanců směřovala i na plánované zdanění hazardu. Balíček zavádí 15procentní srážkové daně z příjmu u hazardu, loterií a dalších sázek, a to nad 100 000 korun. Podle Pirátů však hrozí, že výherce může zaplatit na dani víc, než vyhrál. »Zdanění výher tak, jak je navrhováno, nepovažujeme vůbec za šťastné a potřebné,« řekla k tomu Haló novinám Vostrá. Podle Kouby by se však měl zdaňovat pouze zisk z výhry (když vložím 50 tisíc a vyhraji 60 tisíc, danit by se mělo jen 10 tisíc), a nemělo by se stávat, že hráč bude mít ve výsledku méně peněz.

Výbor projednávání balíčku přerušil. Poslanci mají čas na podávání pozměňovacích návrhů.

