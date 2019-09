Ilustrační FOTO - Pixabay

Bartík u soudu kvůli slovům o rakovině Zemana

Neúspěšným pokusem o smír zahájil Městský soud v Brně projednávání žaloby prezidentské kanceláře na bývalého radního městské části Brno-střed Svatopluka Bartíka (za Žít Brno). Soud odpoledne jednání odročil na neurčito a vyzve Bartíka jako žalovaného, aby složil zálohu na soudního znalce z oboru zdravotnictví a onkologie.

Bartík před dvěma lety napsal před volbami na internet, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Hrad tvrzení odmítl a Bartíka zažaloval kvůli ochraně osobnosti. Žádá omluvu a pět milionů korun. Podal i trestní oznámení, jež policie odložila.

Soudce Radek Malenovský se stranami projednal možný smír ještě před přednesením žaloby. Kdyby žalobce upustil od peněžní satisfakce a přijal omluvu, žalovaný by to zvážil. Zemanův advokát Marek Nespala v přestávce vyjednal s Hradem pro případ smíru snížení požadavku z pěti milionů na čtyři miliony. »Omluva prostě nestačí. Je to recidivista v oblasti fake news a asi si zde vsadil na to, že volby dopadnou jinak. Můj klient je rozhodnutý vysoudit pro veřejně prospěšné účely co nejvyšší částku,« uvedl Nespala.

Zdůraznil, že stále není jasné, odkud Bartík informaci vzal. Bartík chce svůj zdroj chránit. »Je to maximálně důvěryhodný zdroj, vyplývá to z jeho funkce a práce. Myslím si ale, že podle rozhodování soudce bude pro jednu nebo druhou stranu jednoduché vyhrát, nebo prohrát,« řekl Bartík. Peníze za znalce uhradí, a proto podle něj bude moct prezident předstoupit před lékaře a projít vyšetřením, podle kterého se potom ukáže pravda.

Bartík snížení požadovaných peněz z pěti milionů na čtyři pro případ smíru označil za nepřijatelné. Omluvil se však za formu, jakou své tvrzení zveřejnil. »Forma nebyla z hlediska důstojnosti a lidskosti zcela v pořádku, mrzí mě to a omlouvám se. Nikoliv však za informaci samotnou,« uvedl Bartík. Podle Nespaly je to sice vstřícný krok, ve věci ale nejde o formu, nýbrž o obsah. Informaci označil za lživou a dehonestující.

Soudce četl titulky různých článků o zdraví prezidenta a pouštěl videa s prezidentem i s lékaři, kteří po zveřejnění Bartíkova tvrzení promluvili o Zemanových nemocech jako cukrovka, ale rakovinu odmítli. Bartíkův advokát Pavel Uhl prohlásil, že dva ze tří lékařů se nevyjádřili k předmětu sporu a třetí onkolog uvedl, že hodnotil jen předloženou dokumentaci, což Uhl označil za nevěrohodné. Nespala řekl, že uvede-li Bartík svůj zdroj informací, bude možné lékaře prezidenta zbavit mlčenlivosti.

Bartík také na svém facebookovém profilu požádal o finanční dary na právní služby spojené se soudem. Zdůraznil, že každý má právo vědět, jak je na tom uchazeč o nejodpovědnější pracovní pozici v tomto státě a cítí-li dárci, že bojuje za veřejný zájem, mohou mu přispět na uvedený účet.

Nespala novinářům ještě před začátkem soudu řekl, že podle »věštby« měl prezident zemřít do tří až sedmi měsíců, což se nestalo. Předpokládá proto, že Bartík za své nezdrojované tvrzení dostane trest. Případná vysouzená částka by podle Nespaly posloužila na dobročinné účely.

(zku)

Soud obdržel žalobu v listopadu 2017. Věc ale na žádost Hradu přerušil, dokud se nevyřeší trestní oznámení pro podezření z pomluvy. Policie věc odložila loni v prosinci. Prezidentská kancelář si na to neúspěšně stěžovala u dozorujícího státního zástupce. Na prezidentův podnět podal proti rozhodnutí státního zástupce stížnost k Nejvyššímu soudu bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Nejvyšší soud ale stížnost zamítl jako nepřípustnou.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal, že má Zeman rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života. Zdůvodnil to tím, že lidé mají právo vědět, jak na tom Zeman je. Později informace z webu stáhl s komentářem, že nečekal takovou negativní vlnu na Zemana ani na sebe. Zeman byl v té době prezidentem, mandát ve volbách obhájil.