Oligarcha Kolomojskyj ukrajinským p-rezidentem

Pamatuji si bývalého, dnes již zesnulého europoslance Miloslava Ransdorfa a na jeho článek s názvem Stane se Ihor Kolomojskyj prezidentem Ukrajiny? Tehdy jsme o tom polemizovali. Tvrdil jsem tehdy Mílovi, že to není možné, že by to bylo možné jedině tou nejkrvavější cestou.

Máme pět let od převratu, který podpořil Západ se zavřenýma očima před tím, že k moci se dostávají zločinci, proameričtí politici a různí oligarchové. Ukrajina má nového p-rezidenta Volodymyra Zelenského a za ním stojí ten, kdo ho ovládá, a kdo jiný by to byl, než jeho stvořitel a chlebodárce, proizraelský a proamerický oligachra, krvavý Ihor Kolomojskyj. Ten je v rozporu s bývalým prezidentem Petrem Porošenkem. Kolomojskyj teď likviduje Porošenkovy lidi z různých strategických míst jak v úřadu prezidenta, tak v justici a armádě. Nedotknul se však Arsenije Avakova, který je klíčovou osobou nejen tajných služeb, ale hlavně de facto řídící strukturou vlády Spojených států. Novým premiérem se stal Alexej Gondarčuk, jenž je prý postižen až chorobnou pracovitostí, jen je otázkou, pro čí zájmy.

Ukrajina je teď ve fázi, kdy začne sama sebe zachraňovat scénářem, který jí udělil Mezinárodní měnový fond (MMF), protože musí splácet půjčky, které jí MMF poskytl. Scénář je klasický. Rozprodej veškerého státního půdního fondu největší obilnice v Evropě. Prodej ukrajinské půdy je jedním z nejhlavnějších úkolů této vlády a tohoto prezidenta.

Alexej Gondarčuk řekl, že »reforma zemědělství, tolik ‚nepopulární‘ ve společnosti a doposud odkládaná, bude schválena do konce roku. ‚Reformou‘ se rozumí zrušení moratoria na prodej zemědělských pozemků do konce roku 2019«. Což znamená, že Francouzi, Němci, Američané, Nizozemci, a hlavně Izraelci budou skupovat za mrzký peníz nejproduktivnější černozem na světě. Cena za hektar půdy je přibližně 36 tisíc hřiven. Navíc je v plánu konečně začít používat nejnovější zemědělské technologie, aby se mohlo začít s genetickým upravováním rostlin. Místní zemědělci nemůžou konkurovat především investicím nadnárodních společností. Jedná se přibližně o 41 milionů hektarů, z nichž přibližně 70 % patří soukromým osobám ve formě akcií.

Zprivatizováno bude ale také 3500 státních podniků a firem. Především energetické závody, Ukrpošta a železnice.

Doufám, že konečně dojde Ukrajincům, koho si vlastně za nového p-rezidenta vybrali, co je na této cestě k ekonomickému růstu očekává a kdo je de facto jejich p-rezident.

Roman BLAŠKO