turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Praha – Ankara. Obchodní bilance

Turecko by chtělo s Českou republikou dosáhnout obchodní výměny ve výši pěti miliard dolarů (zhruba 120 miliard korun). Na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem to v úterý v Ankaře řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Loni vzájemná obchodní bilance přesáhla 85,2 miliardy Kč. Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček byl s podnikatelskou delegací na třídenní návštěvě Turecka.

»Českou republiku jsem jako premiér navštívil v roce 2013. Tehdy jsem stanovil cílovou kvótu pro zahraniční výměnu ve výši pěti miliard dolarů. Toho jsme dosud nedosáhli, ale dnes jsme si tento cíl zopakovali. Uděláme pro to, co je potřeba,« řekl v úterý Erdogan. »Souhlasím s tím, že cíle obratu pěti miliard dolarů bychom měli dosáhnout a uděláme pro to maximum, protože jsme identifikovali velice konkrétní příležitosti pro české i turecké firmy,« doplnil Babiš. Velký potenciál je podle českého ministerského předsedy v energetice a obranném průmyslu. Babiš chtěl také při návštěvě Istanbulu získat kontakty na stavební firmy, které by mohly pomoci s výstavbou dálnic v ČR.

Havlíček v úterý odpoledne hovořil o tom, že česká delegace dopoledne jednala i s vedoucím tureckého obranného průmyslu, kterému představila pět českých společností, jež působí v letectví, ale i ve výrobě automobilů nebo vývoji informačních systémů. Vzájemná obchodní bilance s Tureckem v roce 2018 přesáhla 85,2 miliardy korun, z toho export činil 47,7 miliardy korun a dovoz dosáhl 37,5 miliardy korun.

Babiš s Erdoganem dále jednali o boji s terorismem a migraci. »Česká republika podporuje turecké rozhovory o vstupu do Evropské unie. Chceme explicitně ještě jednou poděkovat za tuto podporu pro naše přístupové rozhovory. Věřím, že v následujících obdobích budou tyto tendence pokračovat a podpora bude stabilní,« řekl také Erdogan. Jednání českého premiéra s tureckým prezidentem předcházel slavnostní ceremoniál, při němž doprovodili limuzínu s Babišem jezdci na koních. Poté zazněly hymny obou zemí a Babiš pozdravil nastoupenou vojenskou jednotku. Ještě před setkáním s Erdoganem Babiš symbolicky společně s Havlíčkem zasadil lípu na zahradě u rezidence velvyslance České republiky v Turecku.

(čtk)