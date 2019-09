Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jednotná jízdenka na dráze má zelenou

Sněmovna zřejmě schválí vládní návrh na zavedení systému jednotných jízdenek na dráze. Návrh opět podpořil sněmovní hospodářský výbor, který před závěrečným schvalováním posuzoval předložené pozměňovací návrhy.

Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek, který umožňuje jet při jedné cestě na jednu jízdenku vlaky různých dopravců, má stát 254 mil. Kč a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Nyní si musí cestující kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců více jízdenek.

Stát chce systémem jednotných jízdenek postoupit při liberalizaci trhu. Systém má být hotový do roku 2020. Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je např. na trati mezi Prahou a Ostravou.

Květa Matušovská (KSČM).

Výbor doporučil Sněmovně přijmout návrh své místopředsedkyně Květy Matušovské (KSČM), který umožní SŽDC, aby různým dopravcům mohla nařídit, že musí víc vlaků spojit do jednoho. Podmínkou je, že to bude technicky možné. Výbor zaujal kladné stanovisko i k požadavku Martina Kolovratníka (ANO) na snazší kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, hlavně SŽDC, bude mít právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin. Výbor naopak nedoporučil pozměňovací návrh Petra Dolínka (ČSSD), aby SŽDC musela pečovat o památky železniční historie. Ministerstvo dopravy s tím nesouhlasilo.

(ku)