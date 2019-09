Fraška

Tak si demokratický svět připomněl rozpoutání 2. světové války. Ano, začala přepadením Polska 1. září 1939 nacistickým Německem. Skončila jeho totální porážkou za rozhodujícího přispění Sovětského svazu včetně plného osvobození Polska Rudou armádou.

Na oslavu byla mimo jiné pozvána německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž předchůdci Polsko přepadli, zničili a na šest milionů Poláků povraždili, ne však prezident Ruska Vladimir Putin, přestože obyvatelé Ruska měli na porážce německého nacismu a osvobození Polska největší podíl. Pozvání tehdejších spojenců Polska – Velké Británie a Francie, které nechali s klidným srdcem Polsko vykrvácet, je ve výše uvedených souvislostech drobností. Nutno jen dodat, že ke svému přepadení Polsko nemálo přispělo samo jednak aktivní účastí na zničení svého reálného spojence – buržoazně demokratického Československa – jednak sabotováním jednání o protifašistické koalici v květnu až v červenci 1939 v Moskvě. V sabotování jednání bylo přitom o dost aktivnější než Velká Británie a Francie. Inu, nebylo nad antikomunismus a rusofobii, stejně jako dnes.

Pro Poláky bylo překvapením, že prezident USA Donald Trump na poslední chvíli účast na oslavách odřekl a poslal za sebe svého viceprezidenta, jenž je ještě horší diplomat než Trump. Důvody byly dva – jednak patří ke zvykům prezidentů USA nenavštěvovat státy, kde se mají do roka uskutečnit parlamentní volby, jednak se k jihovýchodu USA blížil tajfun a Trump chtěl být u svých ohrožených spoluobčanů.

Polský novinář Oscar Górzyński na portálu Wirtualna Polska se v této souvislosti ptá, zda v případě většího konfliktu USA opět nenechají Polsko na holičkách. Prý nechají tím spíš, že Trumpa zajímají hlavně problémy USA, viz jeho politika »Amerika především!«. Polsko se má prý spolehnout na válečný pakt NATO a Evropskou unii.

Svatá prostoto, již několik let probíhá masová nelegální migrace převážně muslimských migrantů do jižní, západní a severní Evropy a NATO hraje roli mrtvého brouka. Pravda, lepší než vedení Evropské unie a zejména sousedního Německa, které masovou migraci ničící EU zuřivě prosazují a postihují státy, odmítající přijímat nelegální migranty a též se tak zničit včetně Polska. To jsou spojenci?

Nové přepadení a zničení Polska není zas tak nereálné. Může k němu dojít, pokud západ včetně Polska vyvolá válku proti Rusku, polské elity jsou vesměs pro. Je přitom jisté, že zničující odvetný protiúder by Polsko zcela jistě neminul. K přepadení a zničení Polska ale může dlouhodobě dojít i ze západu. Šílená politika multikulti evropounijního typu, migrací i porodností se rychle zvyšující počet muslimů zásadně urychluje islamizaci západní, severní a jižní Evropy. Časem muslimové tyto země ovládnou. Expanze islámu po Evropě bude pokračovat. Útok na Polsko může přijít opět z Německa, tak jako již mnohokrát v minulosti. Jen dobyvatelé nebudou křičet »Heil Hitler!«, ale »Alláhu Akbar!«

Jan ZEMAN