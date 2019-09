Nejde v žádném případě jen o Koněva

Slyšel někdy starosta Kolář z Prahy 6 jméno Václav Arnold? A co třeba jméno Antonín Bohata? Anebo Libuše Nožičková či Anděla Stružková? Či třeba František Merhaut? Mohu jmenovat další. Jejich jména byla na bronzové desce nad Barrandovským mostem, než je někdo ukradl a vyměnil za pár korun v »Surovinách«. Měli k datu svého úmrtí vepsán údaj 9. květen 1945. Byl někdy na Olšanském či na Chodovském hřbitově, kde jsou pohřbeni vojáci, kteří na pomníčcích mají napsáno kromě data narození i pro ně zlověstné 9. květen či jiný údaj, kdy zemřeli na následky zranění z onoho dne anebo ze dnů dřívějších? Tehdy Rudá armáda se svým velitelem Koněvem směřovala zachránit značnou část Čech a s ní i hlavní město. Jeden takový voják kousíček od Prahy ve vesnici Tmáň měl svůj pomníček u Zlonického potoka. Měl. Nemá. Jsou a byli totiž i jiní Kolářové, kteří odstraňovali pomníky a pomníčky těm, kteří jejich předky, a vlastně tím i je, přišli osvobodit.

Nejde jen o Koněva, ale o symbol armády, která přinesla do naší vlasti mír. Kdyby jí nebylo a ona nezvítězila u Moskvy, Stalingradu či Kurska, myslí si pan starosta Kolář, že by byl i on? Američané by totiž nikdy nevstoupili do Normandie, protože napřed, než vstoupili, bylo nutné nacistické Německo oslabit a teprve poté se dát do osvobozovací války. Kdyby však Rudá armáda, jejímž jedním z hlavních velitelů byl maršál Koněv, neumožnila svými vítězstvími za cenu nesmírných obětí uskutečňovat jeho definitivní porážku, pak by neměl ani kdo přijet do Plzně.

Co by bylo, pane starosto Koláři? Podle Heydrichova plánu by »konec konců v tomto prostoru žádný Čech neměl, co pohledávat«, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a tím i v Praze, jejíž součástí je šestý pražský obvod. Lidé, tedy Češi, by byli zčásti vystěhováni – nabízela se Sibiř či Patagonie, zčásti poněmčeni – tedy ti, kteří měli nordické znaky a nebyli židy, zčásti pak prostě a jednoduše povražděni. Ne, to jsem si nevymyslel. Tak se to skutečně ocitlo na papíře a dokonce už začalo uskutečňovat. Zamezila tomu Rudá armáda, která za velení také maršála Koněva od Moskvy krok za krokem osvobozovala nejen země Sovětského svazu, ale i Polsko, Bulharsko, Rumunsko, a pochopitelně i nás. Byla k nám dlouhá předlouhá cesta, stála mnoho obětí.

Pan starosta Kolář, kdyby vůbec žil, mohl »starostovat«, pokud by lidé byli tak hloupí a zvolili si ho do svého čela, někde na Čukotce nebo v nějaké osadě Ohňové země, či by jako dobrý árijec, jehož rodiče a prarodiče přešli »na správnou stranu« a přitom byli podle Rosenbergova chápání nordičtí, mohl na sebe oblékat i SS-uniformu.

Dnes může »starostovat« v Praze 6. A projevovat svou patologickou nenávist k tomu, co přišlo z východu, protože odtud přišel jiný společenský řád, který chtěl naplnit hesla Velké francouzské buržoazní revoluce. Chtěl rovnost mezi lidmi, sociální rovnost, a to je pro pana Koláře zřejmě horší představa než Heydrichovy vize. Proto socha Koněva musí být odstraněna, a pokud možno rozlita třeba na Radeckého pomník dole na Malostranském.

Jen nevím, zda k Radeckému z Radče se pak připojí také vysvětlovací tabulka. Třeba o krvavém potlačování emancipačních snah v Itálii.

Jaroslav KOJZAR