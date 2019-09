Je nutno nahlásit dezinformační web – Seznam.cz

Nejsem expert na ukrajinské otázky, ale tohle mne nenechalo chladným. Dal jsem řeč s Romanem Blaškem a bylo víc jasno. Milan Šíma před časem uveřejnil článek o tom, jak otec 18letého syna, který zahynul 17. července 2014 v nizozemském letadle MH17, je rozlícen, že není ještě vyšetřena tato tragická událost tohoto letadla které »ÚDAJNĚ« sestřelilo Rusko a dopadlo na ukrajinské území Luhansku. Zazněla tam i myšlenka »Obě strany jsou v tom namočené. Ale požadavek, aby ukrajinská vláda uznala svou odpovědnost za to, že tehdy neuzavřela vzdušný prostor, se nedá porovnat s odpovědností Ruska za zabití 298 lidí.«

Tak tomu říkám skutečná relativizace, demagogie a nezodpovědné spekulativní protiruské dezinformace. Lidově řečeno lhář. Protože vyšetřování stále ještě pokračuje. Bohužel pořád nejsou brány v potaz všechny důkazy, včetně balistických zkoušek a satelitních snímků od Ruské federace, která od začátku je ochotna poskytnout jakoukoli pomoc při vyšetřování. RF tím logicky odmítá, aby jakákoliv vinna ulpěla na ní. Proč tedy vyšetřovatelé nejdříve odmítali tyto podklady k vyšetřování nebo ve finále, když tyto důkazy byli nuceni přijmout, tak proč i nadále odmítají tyto podklady zařadit?

Navíc odpovědnost za tuto strašnou tragédii sama Ukrajina odmítá, to i přesto, že se to stalo na jejím území, i když jej zrovna neovládala. Nicméně si toto území nadále nárokuje, ale odmítá odpovědnost za tamní obyvatele. Za další, ať už neuzavřela vzdušný prostor z kteréhokoli důvodu, já osobně se ptám, proč by vůbec Ruská federace sestřelovala letadlo a k tomu ještě civilní? Jaký důvod by k tomu byl, v této protiruské fanatické štvavé době a nenávistné politice ze strany západních politiků a jejich médií. Také z hlediska aktuálních důsledků je to nesmysl.

Na závěr zaspekuluji, kdyby to udělala a byly důkazy proti RF, už by vše dávno bylo na světle božím. Tím jsem si jist. A jak si myslím, že to dopadne? Je řada variant, ale domnívám se, že všechny z nich budou mít v závěru prohlášení typu, že nelze Ruské federaci prokázat vinu. Nejde totiž o to najít viníka, ten je znám, jen se vyšetřování odebírá směrem navléknout to na RF stůj co stůj.

Je to smutné, že pan redaktor Šíma je zcela neobjektivní a je tak zařazen na frontu antiruských dezinformačních médií, která je formálně brána jako jediná pravdivá. Prostě největší lháři křičí na ostatní Chyťte lháře a dav nekritické občanské společnosti je stržen. Když nejsme schopni objektivně chápat věci v souvislostech, tak nemůžeme potom objektivně hájit v souvislostech své národní zájmy. Hájit národní zájmy a suverenitu je povinností každého, kdo se cítí Čechem, nebo Čechoslovákem jako já! Měli bychom nahlásit, že Seznam.cz je dezinformační web. Když už vlastně nemáme tu cenzuru. Mimochodem aktuální zpráva je, že Ukrajina drží údajného svědka Volodymyra Cemacha, který velel protivzdušné obraně ruských a prokremelských militantů na Ukrajině. Ta jej odmítá ale vydat.

Martin KALOUS