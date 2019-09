Ilustrační foto - wikimedia commons

Lesy ČR zvyšují v učilištích stipendia

Státní podnik Lesy České republiky pro nynější školní rok zdvojnásobil výši stipendií pro žáky lesnických učilišť. Příspěvkem až 3000 korun měsíčně chce podnik žáky motivovat k vyučení v lesnickém oboru, který se potýká s velkým nedostatkem pracovníků.

Informovala o tom mluvčí LČR Eva Jouklová. V lesnictví podle ní chybí tisíce dělníků, například operátoři těžebních strojů, dřevorubci, či dělníci na pěstební a školkařské práce.

Stipendijní program podnik, jemuž patří téměř polovina lesů v zemi, spustil v únoru 2018. V minulém školním roce příspěvky na pomůcky, ubytování, stravu a další záležitosti spojené se studiem čerpalo 120 žáků. Náklady podniku činily 460 000 Kč. Podpora se týká oborů lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a harvestorů či lesní dělník.

»Znatelným navýšením stipendií chceme motivovat mladé lidi k získání vyšší kvalifikace i k lepším studijním výsledkům. Kvalifikované lidi potřebuje celé lesnické odvětví v pěstební i těžební činnosti,« řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Nyní podle něj často v lesích manuálně pracují lidé bez odborného vzdělání.

Stipendium mohou získat žáci druhých a třetích ročníků lesnických učňovských škol v celé ČR. Podmínkou je prospěch do průměru tři a žádná čtyřka z odborných lesnických předmětů. Na ubytování a stravu mohou nově dostat měsíčně až 2000 Kč místo dosavadních 1000 Kč. Měsíční příspěvek na další výdaje spojené se vzděláváním, například na učebnice nebo dopravu, se jim zdvojnásobí z 500 až na 1000 Kč. Žákům prvních ročníků Lesy ČR jednorázově poskytnou až 3000 Kč na ochranné pracovní pomůcky. Podmínkou pro získání stipendií ale není to, že by učeň musel jít po škole pracovat k Lesům ČR.

V roce 1990 v lesnictví pracovalo na dělnických pozicích 58 000 lidí. Loni podle Lesů ČR bylo v zaměstnaneckém poměru v lesnictví na dělnických pozicích přibližně 13 000 lidí. Další tisíce v lesích pracují jako živnostníci. Chybějící české pracovníky mnohdy nahrazují zahraniční dělníci. To s sebou nese i negativa. Řadu případů zaměstnávání cizinců v minulých letech řešila policie, a to kvůli jejich zneužívání a vykořisťování.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Vlastní výrobní kapacity i s pracovníky v dělnických profesích má podnik jen ve čtyřech lesních závodech.

(ici)