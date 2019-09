Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodičovská se od ledna zvýší

Základní rodičovský příspěvek se má od ledna zvýšit z 220 na 300 tisíc korun, u vícerčat z 330 na 450 tisíc. Nárok na vyšší rodičovskou budou mít rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, které tuto náhradu ušlé mzdy ještě pobírají. Rodiny, které již současný příspěvek vyčerpaly, nebudou mít na dočerpání navrhovaného zvýšení nárok.

Takový je názor většiny sněmovního výboru pro sociální politiku, který doporučil Sněmovně schválit návrh novely zákona o státní sociální podpoře ve vládním znění. Žádný z podaných pozměňovacích návrhů zde neprošel. Předlohu v závěrečném hlasování podpořilo 17 z 18 přítomných členů výboru. Pouze Markéta Adamová Pekarová (TOP 09) se hlasování zdržela.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) před poslanci zdůraznila, že jde o kompromis, připomněla, že rodičovská se nezvyšovala už 12 let. A za tu dobu vzrostly platy, ale také hodně věcí výrazně podražilo. ČSSD původně žádala zvýšení příspěvku pro všechny rodiče dětí do čtyř let věku, tedy i pro ty, kteří jej již vyčerpali. V koalici s tím však narazila. »Toto byl jediný možný kompromis a já se za něj nestydím. Dočerpat si oněch 80 tisíc korun do čtvrtých narozenin dítěte dostane možnost 80 procent rodin,« zdůraznila.

Od Nového roku si tedy podle novely na příspěvku polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské zvýší příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun. Pokud by na příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, jak od počátku ministryně chtěla, erár by to stálo o 2,6 miliardy korun víc.

KSČM chápe rodičovský příspěvek jako náhradu mzdy

K původnímu záměru Maláčové, tj. 300 tisíc pro rodiče všech dětí do čtyř let, se vrátilo v pozměňovacích návrzích hned několik poslanců – z ODS, SPD, KDU-ČSL i Pirátů. Ty však nezískaly podporu zástupců ANO, ČSSD a KSČM.

»Pro nás není důvod tento požadavek nepodpořit proto, že by jeho schválení přineslo větší zářez do státního rozpočtu. KSČM však chápe rodičovský příspěvek jako náhradu za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě. Ale když skončí rodičovskou a jde do práce, už to pro nás ztrácí opodstatnění,« vysvětlila ve výboru jeho místopředsedkyně, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Výbor nepodpořil ani návrh skupiny opozičních poslanců na pravidelnou valorizaci příspěvku stejně, jako je tomu u důchodů. Aleš Juchelka (ANO) neuspěl s požadavkem, aby stát jednorázově vyplácel rodičům zbylou část příspěvku na starší dítě, pokud se jim v době pobírání podpory narodí další dítě. Pekarová neprosadila návrh, aby příspěvek mohli pobírat také prarodiče.

Návrh týkající se pravidelné valorizace příspěvku je podle Aulické velice problematický. Už dnes je podle ní rodičovská koncipována zvláštně. »Možná tak trochu hovoříme o výtvoru ještě většího kočkopsa v systému, který zde máme. Ale se samotnou pointou valorizace nemáme problém. Také bychom byli rádi, kdyby do budoucna rodiče věděli, v jakých částkách se mohou pohybovat. Průběžné navyšování by bylo fajn i proto, abychom se k tomu už my, politici, nemuseli vracet, líbilo by se nám to třeba tak, jak jsou nastavené důchody, ale nyní nastavený systém neodpovídá danému smyslu. Valorizace by měla smysl, kdyby se to vrátilo před velkou reorganizaci za Petra Nečase...,« dodala poslankyně KSČM s tím, že už dlouho se mění pojetí rodičovského příspěvku. A není si jistá, zda k tomu chce KSČM přispívat, neboť systém podpory se stále více zamotává. Už není zcela jasné, zda je to náhrada za ušlou mzdu, bonifikace za narozené dítě, příspěvek pro dítě...

Širší změny zákona odmítlo ministerstvo práce a sociálních věcí i z důvodu nových evropských předpisů, které už schválil Evropský parlament, kvůli nimž se bude muset český systém podpor už od poloviny roku 2022 podstatněji upravit. V opačném případě by ČR zřejmě stihly pokuty.

Vládní novela obsahuje ještě další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít přitom o rodičovskou – by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.

(ku)