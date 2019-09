V Uhříněvsi se srazil vlak s kamionem, osm lehce zraněných

V pražské Uhříněvsi v ulici U starého mlýna se dnes dopoledne na přejezdu srazil vlak s nákladním automobilem. Vlak vykolejil, lehce bylo zraněno osm lidí, včetně jednoho dítěte. Vyplývá to z informací mluvčích policie, hasičů a záchranné služby. Provoz vlaků na koridoru do Českých Budějovic mezi Prahou a Říčany je přerušen, dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu, cestující musí počítat s omezením do pozdních večerních hodin, uvedly České dráhy na webu. Předběžnou škodu stanovila Drážní inspekce na zhruba 25,5 milionu korun.

"Podle dosud zjištěných informací řidič nákladního vozidla s naloženými kontejnery nerespektoval výstražné světelné a zvukové znamení a vjel do kolejiště, kde zůstal stát," sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle Drážní inspekce byl přejezd zabezpečený světly a závorami, kamion stál mezi sklopenými závorami více než dvě minuty, vlak poté najel do jeho pravé části. Záznam nehody pořídil řidič jiného auta. Z videa, které zveřejnil server iROZHLAS.cz, vyplývá, že řidič kamionu se zřejmě snažil z kolejí odjet, nebyl však úspěšný.

Drážní inspekce má na místě tři inspektory. "Přejezd je po rekonstrukci, má záznamové zařízení," řekl ČTK generální inspektor Jan Kučera. Podle něj se z něj ale nepozná, co se děje na přejezdu, zjistí se, kdy bliká jaké světlo a kdy se začnou sklápět závory. Jde o standardní přejezd, to znamená, že pokud nikdo nezavolá tísňovou linku, nikdo o překážce na přejezdu neví, není tam žádný scanner, dodal Kučera. "Nevíme, jak dlouho tam kamion stál, jestli někdo volal 112 a snažil se zastavit provoz, vše se bude zjišťovat," řekl.

Řidič nákladního vozu je mezi osmi zraněnými, byl převezen do nemocnice k ošetření, zkoušku na alkohol měl negativní. "V okamžiku, kdy bude schopen výslechu, budeme zjišťovat veškeré okolnosti celé události," řekla ČTK Kropáčová.

V péči záchranářů skončilo podle jejich mluvčí Jany Poštové osm pacientů, mezi nimi jedno dítě, řidič nákladního automobilu a vlakvedoucí. "Všechny osoby ošetřeny a s lehčími poraněními transportovány do vinohradské a Thomayerovy nemocnice," uvedla mluvčí. Na místo podle ní kromě záchranářských vozidel mířil i vrtulník a speciální vůz Atego, který slouží k řešení krizových situací.

Podle inspekce cestovalo ve vlaku asi 220 lidí. S jejich evakuací pomáhali hasiči, kteří také zajistili místo proti vzniku požáru. Vlak po střetu vykolejil a je poškozeno trakční vedení. Je také zdemolován přejezd. Předběžnou škodu na vlaku inspektoři odhadli na 20 milionů korun, škodu na trati na tři miliony korun a na nákladním automobilu 2,5 milionu korun.

Inspekce apeluje na řidiče, že pokud jejich auto zůstane uvězněno mezi závorami, mají se snažit je prorazit. Jsou z lehké dřevotřísky, podotkl Kučera. Od roku 2009 mají navíc všechny přejezdy v zemi samolepku s označením P a číslem, které přesně identifikuje daný železniční přejezd, což by mělo usnadnit včas zastavit provoz vlaků v daném místě.

V Uhříněvsi je nyní zastavena dálková i regionální doprava. České dráhy mezi Prahou a Říčany organizují náhradní dopravu autobusy, která má ale ve srovnání s vlaky omezenou kapacitu. "Žádáme proto cestující v tomto směru, aby odložili své cesty na pozdější dobu, až bude alespoň částečně obnoven provoz na železnici," sdělila ČTK mluvčí ČD Gabriela Novotná. Po dokončení vyšetřování se musí vlak speciální technikou zpět nakolejit a teprve potom začne oprava poškozené trati a trakčního vedení.

(čtk)