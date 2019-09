KSČM požaduje ještě více peněz pro sociální služby

V oblasti sociálních služeb, kterým letos opakovaně hrozil kolaps, se podařilo ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) pro příští rok zajistit financování na úrovni roku 2019 po srpnovém dofinancování a navíc dvouprocentní růst platů.

Výsledkem srpnového jednání Maláčové s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) je o 5,9 miliard korun více pro rozpočet MPSV. Ministerstvo bude moci navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč na dofinancování vybraných kapitol, podle aktuálních potřeb v roce 2020.

»Kolegyně Schillerová také přislíbila, že pokud dojde v závislosti na jednání tripartity a vlády k dalšímu navýšení platů, ministerstvo financí potřebné prostředky uvolní a toto navýšení dofinancuje,« prohlásila Maláčová.

V rozpočtu se také počítá s navýšením původního plánu ministerstva financí na investice do budov sociálních služeb o 400 milionů korun. Jde například o výstavbu nebo rozšiřování domovů pro seniory.

Komunistům se však zdá částka pro sociální služby na příští rok malá. »Paní ministryně Maláčová po jednání s ministryní financí Schillerovou na tiskové konferenci avizovala, že má na dofinancování sociálních služeb na rok 2020 zhruba 1,7 miliardy korun, ale my víme, že je zapotřebí nejméně 3,3 mld. Kč. Budeme proto při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok ve Sněmovně podávat pozměňovací návrh, aby potřebná částka byla alespoň v této výši. Zároveň však už teď víme, že ta částka opravdu neodpovídá potřebě v praxi a že poskytovatelé sociálních služeb už by potřebovali větší objem prostředků,« řekla našemu listu místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová, které se už loni podařilo do letošního rozpočtu prosadit pro sociální služby alespoň 200 milionů korun navíc.

Ovšem rekordní kousek se komunistům podařil ještě rok předtím – znamenal plus 3,3 mld. Kč navíc pro sociální služby pro rok 2018! Což je doslova zachránilo. Poslankyně zdůraznila, že komunisté dlouhodobě usilují o to, aby se oblast sociálních služeb stabilizovala. Za důležité považují rovněž to, aby se platy pracovníků v sociálních službách zvýšily, nikoli však jen o dvě procenta. V tom si s Maláčovou rozumí.

Ministryně Schillerová však zatím po rozhovoru a předsedkyní rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavou Vostrou (KSČM) připustila, že platy ve veřejné sféře stoupnou v roce 2020 o tři procenta (učitelům o již dříve slíbených 10 procent). Navrhuje tříprocentní zvýšení platů místo původního dvouprocentního vzhledem k novému odhadu inflace. »Nemohu nastavit růst platů tak, aby lidé měli méně,« uvedla po schůzce s Vostrou. Komunisté s tím souhlasí, chtějí však ještě další dvě procenta navíc. Prakticky se tak shodují se sociálními demokraty.

Vše závisí na dohodě s ministryní financí

»Navýšení částky pro sociální služby je jedna z podmínek, aby KSČM podpořila státní rozpočet 2020. Otázka však je, o jak vysoké navýšení nakonec půjde. O tom se ještě budeme domlouvat s kolegyní Miloslavou. V jaké výši bude pozměňovací návrh znít, to je třeba samozřejmě připravit i ve spolupráci s ministerstvem financí, které musí tyto peníze najít. Ale už nyní o našich požadavcích minimálně ví. Nechceme, aby se opakovala situace z letošního roku,« zdůraznila Aulická. Na sociální práci ministerstvo práce tedy zatím získalo v návrhu rozpočtu stejné prostředky jako tento rok po dofinancování. »Stále nejsme spokojeni,« shrnula postoj KSČM Aulická.

Maláčová na čtvrtečním jednání sněmovního sociálního výboru zmínila, že je o přípravě pozměňovacího návrhu KSČM informována, a předpokládá, že ho ministerstvo financí nezamítne. Poslancům řekla, že ve hře je zvýšení platů ve veřejné a tudíž i v sociální sféře také o pět až osm procent. »Rozpočet tedy ještě není finální. Čekáme na rozhodnutí o zvýšení platů,« dodala ministryně práce.

Aulická pro Haló noviny ještě připomněla informaci a slib Maláčové, že v září říjnu předloží do vlády novelizaci zákona o sociálních službách. »Jsme na její pojetí zvědaví. Očekáváme, že tam budou značné změny, které povedou nejen k tomu, aby se stabilizovala situace do budoucna v sociálních službách, ale i v dalších oblastech, které s tím souvisí,« uvedla poslankyně KSČM.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má podle předloženého návrhu státního rozpočtu hospodařit celkem s 688,2 miliardami korun. Zhruba 94 procent této částky však tvoří tzv. mandatorní výdaje, které jsou určeny například na důchody, rodičovský příspěvek a další nepojistné sociální dávky. Na všechny ostatní výdaje ministerstva (tzv. nemandatorní výdaje) tedy zbývá zhruba 41,8 miliardy korun.

(ku)