Revival Jiřího Korna? To mě pobavilo, říká Kateřina Kornová

Není to tak dávno, co jsme v našem sobotním rozhovoru v příloze Bonus Pro Vás představovali revival Karla Gotta – zaběhlou formaci z jihu Moravy. Revival Jiřího Korna je ale novinka. Skupinu, která se oficiálně jmenuje »Jiří Korn Tribute band«, dal dohromady písničkář, moderátor, zpěvák, imitátor a výborný fotbalista v jedné osobě – Libor Petrů. Ten má totiž při zpěvu hodně podobný hlas jako Jiří Korn. Po jeho boku se představí na podiu kapela Davida Jakubce, a coby moderátorka populární Kateřina Kornová, první manželka slavného zpěváka. Právě toto nové trio naší hudební scény jsme aktuálně vyzpovídali – a jsme si jisti, že se budete dobře bavit!

Jak vás napadlo dát dohromady revival Jiřího Korna?

LP: Od mládí jsem měl rád jeho písničky i jeho hlas. Nyní vystupuji v hudební divadelní komedii herce Jaroslava Sypala Zítra to roztočíme, Jaroušku!, kde hraje i Kateřina Kornová. To spojení se prostě nabízelo. David Jakubec dal dohromady kapelu - a bylo.

Kterou písničku Jiřího Korna máte nejraději a proč?

KK: Ještě Tě mám plnou náruč a Té, co snídá. A CD s názvem Před odchodem vypni proud. Na vystoupeních jsme ho doprovázely jako ženské TRIO KLM.

LP: Stejně jako Kačenka Ještě tě mám plnou náruč. A ještě taky Chci tě mít.

DJ: Za mě je to taky písnička Ještě tě mám plnou náruč. Líbí se mi text Zdeňka Borovce a hlavně výborná hudba Ondřeje Soukupa.

V této otázce se nicméně dotknu jiné slavné písně Jiřího Korna. Prozraďte, chtěli byste být v porotě Miss Moskva nebo jakékoli jiné soutěže krásy? A máte s porotcováním nějaké zkušenosti?

LP: Rusky jsou hezký, tak proč ne! Několikrát jsem byl v porotě Miss, ale vždy to bylo jen nějaké regionální kolo. Přesto to bylo zábavné.

KK: V porotě Miss Moskva bych ani být nechtěla, stačilo mi účinkování v klipu k téhle písni společně s taneční skupinou UNO. Mám radši chlapy, proto pravidelně usedám v porotě soutěže Muž roku, kterou letos pořádal David Novotný v Náchodě již podvacáté.

DJ: Kdyby za mnou kdokoliv přišel a nabídl mi porotcování v jakékoliv soutěži krásy, okamžitě na to kývnu. Je to můj zatím nesplněný sen! Jednou jsem byl členem poroty ve slivoviciádě – ochutnávali jsme vzorky domácích pálenek. Ale výsledek si už nějak nepamatuji (smích).

Jaké další akce, vystoupení či nahrávání plánujete?

LP: Příští rok ke svým kulatinám bych chtěl vydat nové CD.

DJ: Teď konečně plánuji dovolenou se svojí rodinou. Letošní léto bylo poměrně vyčerpávající, vystupuji totiž se zpěvačkou jménem Paya May, vloni nám vyšlo první CD s názvem Namaluj, a vzhledem k jejím mateřským povinnostem jsme mohli toto album divákům představit až letos. Takže jsme vystupovali na spoustě festivalech, mimo jiné například Colours of Ostrava nebo Rock for People. Na podzim bychom chtěli natočit ve studiu ještě jeden singl….

Katko, jak jste se tvářila na nápad zúčastnit se projektu, který popularizuje písničky Jiřího Korna?

KK: Pobaveně (smích).

Jaký máte vlastně v současné době vztah s vaším prvním manželem?

KK: S Jirkou máme velmi dobrý vztah. Máme spolu dvě děti - Kristinu a Filipa - a vycházíme si všichni navzájem vstříc.

Herci účinkující v komedii Jaroslava Sypala »Zítra to roztočíme, Jaroušku!«, kde nápad na vytvoření revivalu Jiřího Korna vznikl. Libor Petrů je třetí zprava, Kateřina Kornová čtvrtá zleva.

Katko, jak to vlastně děláte, že jste stále tak krásná a atraktivní? Prozraďte prosím našim čtenářkám váš osobní recept?

Krásná? Ano, krásná (smích). Hodně spím, cvičím jógu a chodím pravidelně k paní Zemanové do Charme Clinic.

Ví o vašem nápadu Jiří Korn a co na něj říkal?

DJ: To by mě taky zajímalo (smích).

LP: Neví to, ale známe se spolu. Dokonce jsme jednou spolu hráli v Tunisku čtyřhru v tenise (a on hrál velmi dobře!), tak snad nebude proti. V opačném případě, by to Kačenka musela nějak domluvit (smích).

Libore, vy těch aktivit máte v současnosti poměrně hodně. Mohl byste je všechny představit?

LP: Písničky Jirky Korna budou novinka, stejně jako nové CD. Jinak hodně jezdím s Petrou Zámečníkovou, Patrikem Foxem a zpěvačkou Madiou, se kterou jsem natočil zimní klip Andělé. Dále máme hodně sportovních aktivit s naším týmem Československý lev - příští rok nás například čeká fotbalový zápas ve Španělsku. A ještě jezdím s divadlem Jardy Sypala.

Jakou muziku posloucháte nejraději?

LP: Smokie.

KK: Samozřejmě Jirku Korna a pak Stinga.

DJ: Nejraději poslouchám Marka Knopflera. Je to můj nejoblíbenější kytarista a muzikant. Letos v červnu měl koncert v O2 aréně, na kterém jsem nemohl chybět. Ale popravdě teď díky mojí roční dcerce Josefínce nejčastěji poslouchám dětské písničky.

S kým byste se chtěli představit na jednom pódiu a považujete to za bezmála nemožnou utopii?

KK: Zase musím zmínit Jirku Korna. Bylo to před třiceti lety. To už se stalo – a nic víc nemůže být…

LP: S Jennifer Lopezovou. Když koncertovala v Praze, byl jsem se na ní alespoň podívat.

DJ: S Markem Knopflerem. A s Jirkou Kornem pochopitelně….

Když se řekne Možná přijde i kouzelník, co si pod tím představíte vy osobně?

KK: Korn, Kaiser, Lábus - obrovská legrace. Také jsem tam vystupovala. Jak jinak než s Jirkou (úsměv).

DJ: Hlavně hlášku »Cože? Nepřišly gumičky?« A píseň Tak my už jdeme do finále.

LP: Moje první televizní vystoupení na Silvestra v roce 1990. Seznámil jsem se tam s hercem Zdeňkem Srstkou a od té doby jsme spolu hodně kamarádili. Zažili jsme na zájezdech a vystoupeních hromadu legrace. Moc mě mrzí, že před pár dny odešel do nebíčka. Byl to skvělý člověk s velkým srdcem!

Máte nějaký nesplněný životní sen?

KK: Nemám. Život beru, tak jak plyne. Kolikrát se mi něco stane a já až potom zjistím, že jsem to vlastně chtěla, že jsem si to přála.

LP: Asi bych si uměl představit, že se budu měsíc válet na Tahiti. No… stačil by i týden (smích).

DJ: No, jak již jsem řekl, rád bych byl porotcem v nějaké soutěži krásy!

Kdybyste chytili zlatou rybku a mohli mít tři přání, která by to byla?

DJ: Myslím si, že je v životě nejdůležitější, aby byl každý člověk a jeho nejbližší lidé zdraví, šťastní a spokojení. To je cesta k pohodovému životu bez problémů. Jenom chytit tu zlatou rybku….

LP: Zdraví, štěstí pro všechny, a aby Sparta začala konečně hrát normální fotbal...

KK: Člověk si má dávat pozor na to, co si přeje, aby se to náhodou nevyplnilo, i bez rybky.

Petr KOJZAR

FOTO – archiv