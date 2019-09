FOTO - Pixabay

O slovenské vládě zřejmě příští týden

Poslanci slovenské vládní koalice pomocí obstrukcí zablokovali jednání parlamentu o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry premiérovi Peteru Pellegrinimu, a tím i celé vládě. Šéf sněmovny Andrej Danko následně jednání o tomto návrhu opozičních stran odložil na příští týden.

Opozice minulý týden navrhla odvolat premiéra Pellegriniho kvůli tomu, že se nezasadil o odvolání státní tajemnice (náměstkyně) ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské.

Jankovská byla podle médií v čilém kontaktu s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem, obviněným kromě jiného z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Ona sama už dříve v tomto týdnu ohlásila rezignaci, opakovaně ale popírá, že by s Kočnerem komunikovala.

Koalice má ve slovenském parlamentu těsnou většinu. Její poslanci se v úvodu mimořádné schůze o odvolání premiéra elektronicky nepřihlašovali jako přítomní na jednání, byť řada z nich byla v zasedacím sále sněmovny. Jednání Národní rady SR o odvolání předsedy vlády tak nemohlo ani začít.

Z vyjádření Danka i Pellegriniho vyplývá, že koalice přistoupila k obstrukci kvůli tomu, že ve sněmovně nebyli všichni opoziční poslanci, kteří se pod návrh na odvolání premiéra podepsali. »Chci jasně říct, že ani já, ani ministři a ministryně, se nebojí tohoto návrhu. My jsme připraveni. Pokud se někdo podepíše pod svolání schůze a neobtěžuje se přijít do práce, tak je to jeho ostuda,« řekl novinářům Pellegrini. K zahájení schůze se nejprve musí v elektronickém systému sněmovny zaregistrovat více než polovina ze 150 členů sněmovny, což se tentokrát nestalo.

Jankovskou do vysoké funkce na ministerstvu spravedlnosti navrhla nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Smer-SD). Místopředseda Směru Pellegrini nastoupil do čela slovenské vlády poté, co z funkce premiéra vloni v březnu odstoupil šéf sociálních demokratů Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě Kuciaka a jeho partnerky.

Fica prověřuje policie

A právě Fica začala podle médií prověřovat elitní jednotka slovenské policie, protože se nepochopitelně zastal již bývalého poslance za fašizující Kotlebovu pravici Milana Mazureka.

Mazurek byl tento týden pravomocně odsouzen za své dřívější zejména protiromské výroky a kvůli verdiktu zároveň přišel o poslanecký mandát. Uhradit musí navíc v přepočtu 258 500 Kč.

Fico ve čtvrtek zveřejnil na sociální síti videonahrávku, ve které kromě jiného uvedl, že Mazurek řekl jen to, »co si myslí celý národ«. Dodal, že pokud se má verdikt soudu vůči Mazurekovi stát měřítkem toho, co je trestným činem, tak »orgány činné v trestním řízení mohou vstoupit do kterékoliv hospody a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat«.

»Národní kriminální agentura se vyjádřeními (Fica) zabývá, více informací zatím nebudeme medializovat,« řekl mluvčí slovenského policejního prezidia Michal Slivka.

Již bývalý poslanec extremistické strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Mazurek byl slovenskými soudy uznán vinným z trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení za výroky v pořadu regionální soukromé rozhlasové stanice, kde v roce 2016 hovořil kromě jiného o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, urážel Romy a zmiňoval se o nebezpečí spojeném s islámskými migranty.

Fica za obhajobu Mazureka kritizovala podle ČTK nejen opozice, ale i koaliční partneři Směru, resp. i někteří Ficovi straničtí kolegové. Neparlamentní strana OKS podala na Fica trestní oznámení pro podezření, že se slovenský expremiér obhajobou Mazureka dopustil schvalování trestného činu.

