Neutuchající násilí umlčelo mnohé

Zdá se, že válka Mexika proti drogám je zpět a tentokrát může být hůř než v krvavých letech 2006-2012, kdy se vláda snažila o ofenzivu proti narkokartelům. Tehdy se nejhorší násilí omezovalo na několik měst, nyní je rozšířené po celé zemi. Kdysi bylo také obvyklé, že gangy zabíjely dospělé a děti nechávaly žít. Nyní je zabíjení dětí spolu s jejich rodiči zcela běžné.

Krvavá válka kartelů pobouřila Mexičany a přitáhla mezinárodní pozornost k válce proti drogám. V roce 2011 bylo spácháno 27 000 vražd, loni počet zabití v Mexiku vyšplhal už na 35 000. Krveprolití ale nyní budí mnohem méně pozornosti a rozhořčení. Patrné to bylo tento týden v Coatzacoalcosu, těžařském městě ve státě Veracruz na pobřeží Mexického zálivu, kde gangy bojují o území a pod pohrůžkou násilí vydírají místní podnikatele. V úterý v noci se objevili údajní členové kartelu Jalisco v jednom nočním klubu, zablokovali východy a zahájili palbu, která s následným požárem zanechala 28 mrtvých. Důvodem byla zřejmě neochota majitele platit výpalné či jeho záměr prodávat drogy od konkurenčního gangu.

V letech 2006-2012 se většina vražd odehrála ve městech na severu Mexika - Ciudad Juárezu, Tijuaně, Culiacánu, Reynose či Nuevo Laredu. »Nyní je to více rozptýlené a obtížnější dostat pod kontrolu,« řekl agentuře AP bezpečnostní analytik Alejandro Hope. Dalším znepokojujícím trendem je, že spolu s dospělými jsou vražděny i děti. Kartely Sinaloa a Juarez se kdysi pyšnily cílenými vraždami, při nichž byli rozstříleni dospělí, děti a další členy rodiny ale nechávaly na pokoji. Nyní děti umírají s děsivou pravidelností. V červnu byl spolu s otcem, který byl cílem útoku, zabit jeho malý syn; v červenci zemřel desetiletý hoch při vloupání; v srpnu vtrhli členové gangu Juarez do domu, vystříleli 123 nábojnic a spolu s dospělým, který byl skutečným terčem, zabili i tři mladé dívky ve věku čtyři, 13 a 14 let. »Vypadá to, že jsme si zvykli na zabíjení děti. Nechci si na to zvykat,« řekla aktivistka v Coatzacoalcosu Lenit Enríquezová, jejíž bratr byl v roce 2015 unesen a od té doby je pohřešován.

Hope v této souvislosti upozorňuje na smutné statistiky vyšetřování vražd - 90 % pachatelů unikne bez trestu. »Riziko spojené se zabitím člověka a zabitím rodiny je stejné,« tvrdí analytik, podle nějž má pro gangy vyhlazení celé rodiny dokonce své výhody: více to zastraší, snáze se to provádí a snáze se od toho utíká. Neutuchající násilí skutečně mnoho lidí umlčelo. Když v roce 2010 střelec v Ciudad Juarezu omylem zabil 15 mladých lidí na školní oslavě, vyšli obyvatelé masově do ulic a místo navštívil prezident. Když se podobný incident se 14 oběťmi přihodil u Coatzacoalcosu letos v dubnu, protestovalo sotva pár desítek lidí. Někteří příčinu hledají i v osobě mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, jenž se těší podpoře až 70 % obyvatel Mexika. A to proto, že Obrador je stoupencem dlouhodobých řešení a říká, že je nezbytné nejprve snížit nezaměstnanost mladých lidí. Problém se tím podle něj vyřeší snáz, než kdyby zahájil další frontální ofenzivu proti drogovým kartelům. Má pravdu, že chce odstranit především kořeny obrovského problému, které ho udržují při životě. Skutečností totiž je, že žádný dosavadní boj proti mexickým drogovým kartelům nebyl nijak výrazně úspěšný, ani natolik, aby jejich působení alespoň zpomalil. O zastavení jejich činnosti nemůže být řeč.

