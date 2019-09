Zdravotníci a pacienti zoufale volají o pomoc

Bez dohody proběhla nedávná schůzka představitelů odborů, nemocnic, domácí péče a pacientských organizací sdružených v Krizovém štábu proti kolapsu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Původně měl být jednání přítomen i premiér Andrej Babiš, který ale na schůzku nakonec nepřišel.

Krizový štáb požadoval, aby ministr zdravotnictví úhradovou vyhláškou pro rok 2020 rozdělil v porovnání s letoškem kromě očekávaného nárůstu z vyššího výběru pojistného o 25 miliard korun ještě dalších 25 miliard korun z rezerv zdravotních pojišťoven. A to především do nemocnic. To ale ministr odmítl. Vyhláška podpoří pouze urgentní příjmy v nemocnicích a domácí péči ministr po připomínkovém řízení navýšil platby za dopravní výkony. Odbory mluví o hluboké krizi zdravotnictví, kterou podle nich vyřeší postupné zvýšení výdajů na zdravotnictví tak, aby dosáhly devíti procent celkového HDP. Dnes je to necelých sedm procent HDP!

Debata o rozpuštění 25 miliard korun z rezerv pojišťoven podle ministra nedávala smysl, protože by systém v dalších letech zkolaboval. Jenže v každé české nemocnici se dnes obchází zákoník práce, zaměstnanci jsou přetěžováni a čekací doby na vyšetření jsou dlouhé. Ostatně o krizi českého zdravotnictví ví své každý pacient, který marně shání stomatologickou péči, dlouze čeká u svého praktického lékaře, na plánovanou operaci či vyšetření na CT. Své vědí obyvatelé Rumburska a dalších regionů vzdálených od velkých měst, kterým se potřebná a kvalitní péče vzdaluje mílovými kroky. Dlouhodobě se hovoří o podfinancování českého zdravotnictví a zvlášť nemocnic, které musí často nahrazovat v terénu chybějící specialisty, praktiky, dlouhodobou, následnou i sociální péči. Kvůli nedostatku lékařů a sester dochází k uzavírání či omezování nemocničních oddělení. To všechno pan ministr nevidí a neslyší? Proč ho nezajímají pacienti ani zdravotníci? To si opravdu myslí, že jeho nejdůležitější činností je vlastní dokonalé PR, podepisování rekordního množství memorand, ustavování pracovních komisí na ministerstvu a výměna »menežmentů« jím přímo řízených zdravotnických zařízení?

Řešení samozřejmě nejsou jednoduchá. Požadovaných 25 miliard korun navíc je pouze jakousi první nezbytnou život zachraňující transfuzí. Kromě částečného uvolnění finančních prostředků z průběžně doplňovaných rezerv zdravotních pojišťoven, musí být především skokově navýšena platba za státní pojištěnce a následně automaticky navyšována.

Příslušný návrh KSČM je ve Sněmovně již delší dobu předložen. Stát totiž stále ještě nedorovnal 40miliardový deficit způsobený asociální politikou ODS a TOP 09. Pravicoví politici tehdy záměrně zmrazením plateb za státní pojištěnce, zastropováním nejbohatších příjmů a devalvací koruny fatálně snížili příjmy do systému veřejného zdravotního pojištění, aby mohli odůvodnit své navyšování přímých plateb od pacientů.

Lze se jen ptát, komu a čemu slouží současné tvrdošíjné odmítání řešení finanční a personální krize zdravotnictví dnes. Krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví chystá protestní, vysvětlovací a petiční akce po celé republice. Snad pana ministra a premiéra přesvědčí, že zdravotníci a hlavně pacienti zoufale volají o pomoc.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM