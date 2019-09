USA - země snů a demokracie

Američtí investoři pronikají do celého světa. Zaujala je i společnost KIWI.com, což je internetový vyhledávač a samozřejmě prodejce letenek, který sídlí v krajském městě Brně. Dosud byli klienti s jeho službami velmi spokojení. Člověk by myslel, že vstupem amerického investora, který získal většinový podíl v KIWI, se zlepší a rozšíří služby této společnosti. Opak je však pravdou. Člověk míní a Amerika mění. Naši američtí »přátelé« se zřejmě bojí emigrace svých klientů na Kubu a tak z nabídky této společnosti zmizela např. Havana. Letadla tam prostě nedoletí. Prý nedokážou najít cestu. Sděluje nám dnes tento Amerikou řízený vyhledávač. Je to úsměvné. Stačil by atlas žáka základní školy a americkým »odborníkům« by dokázal poradit.

Lidé jsou zvědaví, proč se služby společnosti zhoršily. A tak se prostřednictvím internetu zeptali. Odpovědi přistály v počítačích s poněkud chabou argumentací. Dověděli se, že po vstupu amerického finančního partnera byla Kuba z nabídky vyhledávače KIWI.com odstraněna. Otázka zní, co je občanům, kteří mají zájem o zajištění letenek prostřednictvím této společnosti, do sporů Ameriky a jejích nesmyslných embarg proti Kubě. Trumpova exekutiva se snaží Kubu opět diskriminovat. Pánové patrně ztratili rozum a chtějí tak pokračovat v obchodním embargu, které proti Kubě vedou již od 60. let. Překrásná Kuba však o své návštěvníky rozhodně nepřijde, počet turistů naopak vzrůstá. Jsou i jiné společnosti, které rády letenky zajistí. Tato americká aktivita vůči samostatnému státu, kdy používají i nátlak finančního světa, je dalším obrázkem, jak funguje americká »demokracie«.

Všichni jistě vnímáme, kolik zbytečných válečných konfliktů Amerika svým zasahováním do suverenity některých zemí rozpoutala. Dosud však nepoužívala v rámci obchodních vztahů takovouto špinavou hru. Jak je vidět pro dnešní Ameriku, která se honosí tím, že se sama deklaruje jako představitel moderní demokratické doby, není žádný způsob nátlaku zapovězen. Co na to říct. Takovýto způsob jednání velmoci, která si osobuje právo řídit názorově celý svět, zaslouží jen jedno, hluboké opovržení a odsouzení této malosti v jejím přístupu ke Kubě. Víra ve zlepšení stávající situace tak zcela mizí pod vlivem podivné Trumpovy diplomacie.

Zbývá konstatovat, že americký vliv na Českou republiku, doufáme, nikdy nedosáhne takovéhoto stavu. Jedním z momentů, který je třeba stále zdůrazňovat, je vzrůstající agresivita amerických hochů.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM