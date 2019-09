Minulé úterý nám v České televizi na téma právního státu odpovědělo několik představitelů parlamentních stran. Mimo jiné i předseda lidovců Výborný. Ten však šel dál a hodnotil také současnou vládu. Je to, zdůraznil, »slabá vláda«. Jeho slova mě zaujala. Mám sice k současné vládě nemálo připomínek, ale kdyby se mě někdo zeptal, je-li »slabá«, či nikoli, Výborného stanovisko bych podpořit nemohl. Ano, leccos mi vadí. V poslední době rozhodnutí o nákupu amerických vrtulníků, protiruské sankce, přístup ke kauze Huawei, jenž je servilní ke Spojeným státům, atd. Mnohé, co jí však »odkázala« minulá vláda, dokázala však ta Babišova řešit, nebo dokonce vyřešit. Ukázala se, ač vedena oligarchou, méně asociální než vlády předcházející. Nebýt neustálých nových a nových ultimát či všelijakých výmyslů ze strany partnerské ČSSD, pak by mnohé bylo řešeno v klidné atmosféře. Je ovšem otázkou, zda leccos z toho, co zpočátku vypadá jako neřešitelné, není jen mediální hra pro obecenstvo »venku« a všechno se vlastně na ministerských úrovních řeší v klidu.

Jde však o hodnocení vlády lidoveckým lídrem panem Výborným. Jaké byly vlády, jejímiž členy byli ministři z jeho strany? Lepší? V čem? To, že její členové, dokonce sám tehdejší předseda této strany, se účastnili Sudetoněmeckých dnů a předháněli se vstřícností k organizaci, jež ve svých Dvaceti bodech, které nebyly zrušeny, má stále revanšistické požadavky, svědčí o tom, že oni byli, když spoluvládli, lepší? Co tzv. církevní restituce, jimiž se přesunul mnohamiliardový majetek především katolické církvi, jež dodnes se handrkuje o každý metr půdy či lesa, aby uzmula státu nebo obcím další a další hektary a měla k dispozici pro své cíle další a další prostředky, o něž jsme ochuzeni my všichni? Tak si pan Výborný představuje práci svých ministrů v »silné vládě«? Anebo tak, že jejich ministr kultury na jedné straně za »kulturní památky« vyhlásí celý soubor církevních staveb a na druhé zruší ochranu jedné z významných architektonických děl předlistopadové minulosti, aby ho novému majiteli umožnil zbourat a vystavět tady na velmi lukrativním místě objekt, který mu vydělá stamiliony? Nebyl náhodou onen stavebník členem KDU-ČSL?

Někdy o svých slovech je třeba více přemýšlet, ale to by pan učitel Marek Výborný měl přece vědět. Učil o tom kdysi i děti. Chápu ovšem, že vláda, která nedělá to, co chce jeho strana, musí nutně být slabá, zvláště když proti ní z jeho strany chybí skutečné věcné argumenty.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)