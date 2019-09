S Pilsudským v zádech

Také jste sledovali průběh té polské akce k 80. výročí zahájení druhé světové války v přímém přenosu? Je chvályhodné, že veřejnoprávní televize zajistila přenos aspoň na svých webových stránkách, ostatně to je její úloha.

Událost měla mnoho působivých okamžiků, dokonce i polských specialit. Například když řečníci přistupovali k mikrofonu, nebylo to za všeobecného ticha, nýbrž za doprovodu trubky. Nápad s úderem na velký zvon s nápisem »Paměť a varování«, který rozezvučeli vysocí politici a státníci, včetně českého prezidenta Miloše Zemana, byl také dobrý. Paní prezidentové Dudové to v černých šatech slušelo, jakož i zúčastněným prezidentkám, a počasí velké akci »open air« přálo. Kdybych měla vypnutý zvuk, tak by to byly zajímavé obrázky. Jenže zvuk byl zapnutý...

Nejvíce sledované bylo vystoupení německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Jeho opakované žádosti o odpuštění, slova, že Německo nezapomene na polské oběti a na utrpení, které Polákům způsobilo, to všem antifašistům konvenovalo. Toto také byla nejhodnotnější část pietní akce ve Varšavě i ve Wieluni, kde se německá hlava státu též omlouvala. Otázka zní: upřímně, nebo to bylo gesto hostitelům? Zažila jsem osobně Steinmeira před pár lety ve Volgogradu 9. května na oslavě Vítězství. Na centrální náměstí plné Volgograďanů, kde se konal společný koncert ruského a německého symfonického tělesa, dorazil i Steinmeier, tehdy ve funkci ministra zahraničních věcí své země. Doprovázel jej Sergej Lavrov. I ve volgogradském projevu Steinmeier před potomky těch, kteří trpěli a umírali ve válce a německé okupaci, žádal o odpuštění a litoval všech zvěrstev, kterých se němečtí vojáci dopustili na Rusech, Bělorusech, Ukrajincích a dalších občanech Sovětského svazu. I tehdy to bylo velmi silné a působivé. Můžeme si tedy myslet, že Steinmeier to myslí upřímně.

Ale co německá kancléřka Merkelová, která ve Varšavě opět trůnila na čestné tribuně (pro ni to byla spíše potupa), podobně jako na oslavě výročí angloamerického vylodění v Normandii? Jsou snad zapomenuty její loňské skandální výroky, že prý neexistovalo morální ani politické ospravedlnění pro »vyhnání« Němců po válce? To je to německé »pardon«? Spravedlivý odsun se týkal nejen čs. území, ale také polského, což se hodí připomenout právě v souvislosti s nedělní vzpomínkou ve Varšavě.

A teď to hlavní: Odsuzuji, že polští pořadatelé nepozvali zástupce člena protihitlerovské koalice, jenž se největší měrou zasloužil o vítězství nad fašismem – ruského prezidenta, s nímž se solidarizoval i prezident běloruský. Současné směřování Polska, jež servilně nadbíhá USA, zatemnilo Polákům mozek a vyvýšilo současné vztahy nad společný boj proti hitlerovskému Německu, v němž šlo o všechno.

Akce se konala na varšavském Pilsudského náměstí pojmenovaném po muži, jenž byl diktátorem, pachatelem státního převratu, zavilým rusofobem a jeho jméno nesl pakt Pilsudski-Hitler. Co si o tom myslet?

Monika HOŘENÍ