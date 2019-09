Zprávy zpráv

Jsou zprávy zpráv. Na Seznamu jsem si přečetl, že jistá dáma žalovala premiéra Babiše »ze lži«. Prý není pravda, že za účast na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii byli placeni, ale platili si všechno sami. Dokonce i jízdu vlakem do Prahy. Ona dáma se prý začala zajímat o politiku teprve před posledními prezidentskými volbami, kdy pochopila, že by zase mohl vyhrát ten proruský Zeman. Proto začala bojovat za prezidenta - tedy Akademie, ne státu - Jiřího Drahoše, protože Zeman…, když bude zvolen – a zvolen byl – snad dojde ke konci světa.

Svět dál však někam kráčí a vůbec se neblíží k svému konci, proto se tomu musí pomoct a demonstrovat na Václavském nebo na Letné. Když jich, jako je ona, tam přijde hodně, hodně a hodně, pak dozajista se Zeman zalekne a sám odstoupí a s ním i Babiš. Bude zase ráj »v zemi české«, budou tu kvést růže bez trnů a porostou hezcí durmani a překrásný koukol.

Ve stejné době se v Brně konal soud s bývalým místostarostou jednoho brněnského obvodu. Ten neběhal s podpisovými archy pro Drahoše, jako ta do té doby nepolitická paní, ale napsal své varování. Prostě nevolte Zemana, on má rakovinu a do sedmi měsíců zemře. Nebyl vyslyšen. Jen žalován za lživou zprávu, urážku a znevažovaní, a nyní se musí zodpovídat. Od aktivního televizního redaktora dostal však slovo, aby nám vysvětlil, »zač je toho loket«, a že »umírající« Zeman není schopen už rozumně uvažovat. Proto zřejmě »může Rusy«, na rozdíl od stoupenců demokracie a svobody. »Rozumný« rovná se »pravicově-demokraticko-havlovský«.

Onen exmístostarosta hned prohlásil, že prý neudělal nic, co by se lišilo od pravdy. Od jednoho velmi informovaného lékaře, jehož jméno nemůže říci, se prý tuto diagnózu dozvěděl a ví, že ten doktor má pravdu. Co na tom, že od zvolení Zemana prezidentem uplynulo už třikrát tolik měsíců, než pan místostarosta předpověděl, a ono se nic neděje. Prezident má jen potíže s chůzí, to se ovšem ví. Stáří mu jistě přináší i další neduhy, ale že by chtěl v dohledné době umřít? Ani náhodou. Myslí mu to perfektně, je schopen reagovat na události i nesmysly vyřčené, aby poškodily, a nesplnit tak přání takových nulek, jako je ona výše zmíněná dáma a jistý pán chvíli ohřívající židli na radnici jedné okrajové části Brna.

Jaroslav KOJZAR