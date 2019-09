Za lepší život občanů ve městech a obcích

Jenom díky tlaku KSČM a její podpoře menšinové vládě ANO a ČSSD se daří prosazovat politiku, která je racionální, která přemýšlí dopředu a která umožňuje nadále udržitelný rozvoj.

Zaznělo to na 29. setkání členů a příznivců KSČM, jež je současně Dnem Haló novin, které organizují KV KSČM Královéhradeckého a Pardubického kraje, a letos se již potřetí konalo ve Svojšicích. Za hlavní organizátory zde byli přítomni předsedkyně krajského výboru KSČM Královéhradeckého kraje Věra Žižková, předseda KV KSČM Pardubického kraje Jan Foldyna, který setkání spolu krajskou zastupitelkou KSČM Pardubického kraje Hanou Horskou moderoval či předseda OV KSČM Pardubice Roman Harmat. Setkání se neslo pod heslem Za lepší život občanů ve městech a obcích.

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip v hlavním projevu uvedl, že takovéto přátelské setkání, jako je ve Svojšicích, je důkazem toho, že jako občané ČR jsme schopni v příštích volbách rozhodnout o tom, že ti, kteří jsou momentálně v nějakých politických funkcích a škodí, už tam příště nebudou. »Příští rok zde budeme mít ostrý start volební kampaně, tento rok již máme volby za sebou, ale ten příští bude důležitý, občané rozhodnou, jak se mají dál vyvíjet kraje a Senát. Bude to důležité, a nám všem je třeba vlít trochu optimismu do žil,« uvedl předseda ÚV KSČM.

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip

Podle Filipa je třeba si uvědomit, že KSČM je jedinou skutečně levicovou silou v zemi. »Když uvedu příklad, tak v minulém volebním období vládlo ANO s ČSSD a KDU-ČSL. Bylo to těsně poté, kdy byl přijat zákon o takzvaných církevních restitucích, ten nechutný dar státu církvím, který jsme odsoudili několikrát. Přestože vládli čtyři roky, tak nic s tím neudělali, protože udělat nechtěli. Teď vládne ANO a Sociální demokracie, které tolerujeme. Za rok jsme dokázali ten nechutný dar církvím zdanit. To je významný rozdíl,« připomněl Filip.

Doplnil také, že ČSSD za celé čtyři roky nebyla schopna změnit ani to, aby nemocní měli první tři dny placeny, přitom měla 50 poslanců a KSČM 33. »Dnes máme dohromady s ČSSD jenom 30, ale tato vláda díky hlasům KSČM to už změnila a parlament odhlasoval. Je to dáno tím, že vláda již nezávisí na hlasech KDU-ČSL, ale na hlasech KSČM. Až budete vysvětlovat, co se změnilo, tak se změnilo to, že pokud záleží další vývoj na KSČM, tak ten se vždy bude ubírat ve prospěch občanů České republiky,« řekl Filip a uvedl také pro příklad, že za vlády Sociální demokracie, kde byli lidovci, se na důchodech přidávalo 40, 50 korun, ale nyní se přidává 900 nebo 1000 korun. »O to se zasloužila opět KSČM,« konstatoval.

Připomněl také, že hospodářství rostlo tehdy rychleji. »Přesto nyní rostou mzdy a důchody a roste také ekonomický vývoj, který je udržitelný. Je to dáno tím, že nutíme vládu dělat politiku, která je racionální, která přemýšlí dopředu a která umožňuje, abychom ten udržitelný rozvoj měli stále před sebou. Kdyby se vláda opírala o kohokoliv jiného, tak by takový vývoj nebyl. To je třeba připomínat, protože řadu těch úspěchů si samozřejmě přisvojuje kdekdo,« upozornil Filip s tím, že se jedná dokonce i o ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Ten je podle Filipa přitom schopen rozvrátit téměř každou mezinárodní smlouvu. »Jeho kroky nejsou v zájmu České republiky, jeho kroky by bez korekce, kterou musíme dělat v poslanecké Sněmovně, vedly k tomu, že bychom se podřídili Bruselu a Spojeným státům americkým tak, že bychom nebyli ani tím Evropským státem. My ale potřebujeme rozvoj, který bude upevňovat sílu Českého národa v Evropě,« konstatoval předseda ÚV KSČM.

Filip také upozornil, že někteří KSČM vyčítají, že míří na východ. »Není to pravda. My chceme, aby Česká republika dál měla politiku, která by byla zaměřena na rozvoj společnosti, aby respektovala mezinárodní smlouvy, včetně těch, které se někomu nelíbí a aby její politika byla politikou všech azimutů, tedy jak na sever, tak na západ, na jih i na východ. Všude žijí lidé, se kterými můžeme spolupracovat v rámci mírového a udržitelného rozvoje, nikoliv spolupracovat na válce a rozdmíchávání nenávisti. To je politika KSČM,« uzavřel Filip.

Velký zájem byl ve Svojšicích o diskusní stan, kde se vystřídali přítomní politici a také redaktoři Haló novin. Moderovaly jej stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková a poslankyně Květa Matušovská. Obě samozřejmě také vystoupily se svými příspěvky. Marková pohovořila o problematice zdravotnictví a zodpovídala dotazy ohledně tohoto tématu, Matušovská pak hovořila o problematice údržby silnic v krajích a obtížnostech financování jejich oprav. Poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá pak ozřejmila důvody, proč KSČM podporuje vládu Andreje Babiše, a na názorných příkladech, potvrdila Filipova slova ohledně výhodnosti podpory vlády ze strany KSČM pro občana.

»Prošla řada věcí, třeba i v sociální oblasti. Ale pokud si dobře vzpomínáte, řadu z těch návrhů poslanci KSČM navrhovali už předchozí vládě a tak se ptám, co se změnilo? ANO tam zůstalo, ČSSD také. Změnil se ale ten třetí partner. Už to nejsou lidovci, je to KSČM,« konstatovala Vostrá. Proto byla podle ní například zrušena karenční lhůta. »I když to Soňa Marková v minulých volebních obdobích navrhovala, vždycky ale ten třetí partner byli lidovci a oni ten návrh zablokovali,« připomněla.

To je podle Vostré důvod, proč KSČM vládu zatím podporuje. »Já neříkám, že to tak bude pořád, ale dokud je budeme soustavně tlačit k tomu, aby alespoň ty základní body z našeho programu prošly, tak si myslím, že zejména pro občany je to dobře. Nebo si snad myslíte, že by vláda schválila slevu na jízdné pro seniory? Vždyť to mohli udělat už dávno a ekonomika rostla dříve mnohem větším tempem a neudělali to,« konstatovala. Upozornila také na to, že lidovci nyní hází jeden rádoby sociální návrh za druhým. »Tak se ptám, proč to nedělali před rokem 2017, když byli v té vládě? Pokud lidé nadávají, že komunisté podporují oligarchu, tak by se nejdřív měli zamyslet, co se od té doby změnilo. Uvědomme si, co tady bylo těch třicet let, trvá to dlouho to napravit,« poznamenala Vostrá.

Místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná při diskusi s občany uvedla, že je pro své voliče vždy k dispozici a každý se může svěřit se svými problémy. »Pro mne je nejcennější na mé práci, že její pravidla a agendu určujete vy, protože já dělám pouze to, co vy po mě vyžadujete,« ujistila.

Šéfredaktor Haló novin a generální ředitel akciové společnosti Futura Petr Kojzar už v diskusním stanu popsal fungování Haló novin, připomněl také, že hlavním akcionářem je KSČM. »Každý rok předstupuji před Výkonný výbor ÚV KSČM a každý rok ‚skládám účty‘. To znamená, že povídám, jestli Futura a.s. hospodařila dobře, byla v zisku nebo ve ztrátě. Pakliže by byla ve ztrátě, tak KSČM jakožto hlavnímu akcionáři budu muset oznámit, že tu ztrátu musí doplatit a jsem rád, že mohu říci, že za těch skoro pět let, co jsem ve funkci generálního ředitele, tak i letos popáté, pokud se nestane nic závažného, oznámím, že Futura a.s. je v zisku,« uvedl později v projevu Kojzar.

»Chtěl bych za to poděkovat těm, kteří se o to nejvíce zasloužili a to jsou moji kolegové a také předsedkyně představenstva Futura a.s. Miloslavě Vostré, protože bez ní by to nešlo. A chtěl bych poděkovat, a to asi nejvíc, vám čtenářům za to, že nás čtete, že nás distribuujete, že o nás informujete své známé, kolegy, příbuzné, přátele, i nepřátele. Protože díky vám tady můžu být a díky vám jsou Haló noviny,« poděkoval šéfredaktor Haló novin, který následně předal cenu Generálního ředitele akciové společnosti Futura redaktorovi, fotografovi a také politikovi Romanu Blaškovi. Ten poděkoval Jaroslavu Kojzarovi, který ho dle jeho slov k psaní přivedl.

Pozdravit přišla i předsedkyně Republikové rady levicových klubů žen Květa Šlahúnová. »Netradičně zde nezahajujeme volební kampaň a nepředstavujeme kandidáty, ale tradičně zde jsou stánky Levicových klubů žen. Běžný život je o radostech i starostech a to my, ženy z Levicových klubů žen připomínáme, nám vadí, jak se chová česká politická scéna, ale těší nás, že můžeme podporovat levicové myšlení KSČM,« uvedla Šlahúnková. Jako již tradičně pak nechala vypustit barevné balónky jako symbol, že náš svět není černobílý, ale pestrobarevný.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik pohovořil s občany o ústavní ochraně vody ale i mnoha jiných zákonech, které KSČM ve Sněmovně prosazuje, například o zákoně o českém jazyce. »Svědčí to o tom, že KSČM uplatňuje reálně svůj program ve prospěch občanů,« řekl Kováčik. Připomněl také, že je třeba diskutovat i o věcech, které jsou předmětem každodenního zájmu lidí, jako je bydlení, družstevnictví, zdravotnictví. »Nebo o tom, jak to udělat, aby občané české republiky nemuseli doplácet na hamižnost firem, které sídlí zejména na západě, ale pro východ Evropy vyrábějí z horších surovin. Jak to udělat, aby naši občané byli stejně tak rovnoprávnými občany Evropy, jako občané jiných států,« uvedl.

Kováčika pak potěšilo, že na setkání ve Svojšicích vidí lidi z celé republiky. »Je to dokladem toho, že KSČM je stranou lidí z celé republiky. Zdravý rozum a levicové názory na svět, na vývoj, na obec, na občana, jsou přítomny v každém koutě, v každém území naší republiky. My jsme tady od toho, abychom tento stav zachovali a rozvíjeli. Chci poděkovat za to, že jsme se tady opět mohli setkat a všimněte si, že právě na toto sezení přestalo pršet, nás občas ten vítr a déšť přeci jenom poslechne,« konstatoval.

Že se lidé sjeli z celé republiky, bylo opravdu vidět. Mezi návštěvníky se pohybovali a také s nimi diskutovali například i první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, exposlanec KSČM za Plzeňský kraj Karel Šidlo, člen VV ÚV za Pardubický kraj Václav Snopek, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, předseda KV KSČM Vysočina Roman Ondrušek či předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová.

Atmosféru zpříjemňovaly dechovka z Holic Barevná muzika, bavič a imitátor Václav Faltus, country kapela Dohoda a kapela z Chrudimska Samo band. Součástí setkání bylo také losování bohaté tomboly.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO