Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výplata dávek v ohrožení?

Čtyři stručné, zato však poměrně hodně znepokojující otázky, čtyři stručné, ale téměř nic vypovídající odpovědi. Tak se dá charakterizovat písemný dialog mezi místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem (KSČM) a ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD).

Šlo o Filipovu písemnou interpelaci z 18. června týkající se zavádění Jednotného informačního systému na MPSV a postupného nahrazování informačních systémů společností OKsystém.

Filip nebyl s odpověďmi Maláčové spokojen, interpelace se tak bude projednávat na plénu Sněmovny. »Odpovědi ukazují na to, že stav je tam opravdu velmi vážný a mé odmítnutí odpovědí je dáno tím, že v odpovědích zatím není naznačeno, jak bude paní ministryně tu věc řešit. Bez řešení hrozí rozpad spisové služby. Jde tam o nedostatky, které by znamenaly zvýšené náklady na státní rozpočet za administrativní úkony a prostředky by nebyly využity na to, na co na MPSV využity být mají. Chci nějaký harmonogram, ve kterém se bude řešit, kdy dojde k nápravným opatřením,« zdůvodnil pro náš list své odmítavé stanovisko k odpovědím Maláčové Filip.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Ministryně k Filipovým dotazům, kterého situace opravdu zneklidňuje, 22. srpna mj. napsala, že o věci je průběžně informován sněmovní výbor pro sociální politiku. Ten se naposled problematikou informačních systémů na MPSV zabýval ve čtvrtek v souvislosti se státním rozpočtem na příští rok. I zde padla znepokojivá slova. Z informací náměstka pro ekonomiku a ICT Jana Baláče vyplynulo, že nové informační systémy ministerstva práce budou zřejmě o půl miliardy až miliardu dražší, než se původně počítalo. Místo 1,5 mld. Kč by mohly vyjít na dvě až 2,5 mld. Kč.

Nový propojený systém za 1,5 miliardy měl v resortu práce fungovat původně od roku 2017. Přípravy se však opozdily. Nynější vedení ministerstva opakovaně ujistilo, že jednotný systém pro výplatu dávek či zaměstnanost bude v provozu od roku 2021. Podle Baláče se při testování systémů objevují problémy, které je třeba řešit. Další peníze bude stát i nový model migrace dat, původně zvolený »se neukázal jako šťastný«, podotkl náměstek.

Ministerstvo mělo mít pro příští rok na systémy asi miliardu. Požadovalo navíc téměř 1,9 miliardy. Podle Baláče jen provoz vychází na 1,5 až 1,6 miliardy korun. Z toho přes půl miliardy stojí systémy pro vyplácení dávek od společnosti OKsystem a 100 až 200 milionů rozvoj kvůli nové legislativě a propojení s dalšími projekty. Příští rok chce navíc resort přechod na nový systém dokončovat.

Proč se překrývání infosystému na MPSV protahuje?

»Je přirozené, že nejvíc prostředků se koncentruje v posledním roce, kdy se systémy mají přepínat. Je to provázané souběhem systémů, kdy nelze vypnout staré hned poté, co zapneme ty nové,« uvedl Baláč. Podle příslibu ministerstva financí by resort měl dostat ještě letos 800 milionů korun, využít by je mohl i v příštím roce.

Stav informačních systémů v resortu práce kritizují Piráti. Poukazují na vysoké výdaje a problémy se závislostí na jediném dodavateli. Od poloviny 90. let systémy zajišťuje společnost OKsystem. »Informační systémy představují obrovský výdaj. Jedná se o stamiliony sem, stamiliony tam. Kvůli čemu náklady stoupají? Přechodové období se plánovalo roky a překrývání systémů už v rozpočtu bylo,« řekla místopředsedkyně výboru Olga Richterová (Piráti). Podle ní by vedení resortu mělo říct, na co přislíbených 800 milionů využije a zda je nepotřebuje na zajištění systému vyplácení dávek od nynějšího dodavatele.

Na nový dávkový systém ministerstvo vyhlásilo už dvakrát výběrové řízení, dodavatele ale zatím nemá. Poprvé stanovilo cenu 616 milionů korun a vybralo OKsystem, od smlouvy pak ale odstoupilo. Firma se brání u soudu. Ve druhém tendru se zadávací cenou 270 milionů zvítězila loni společnost DXC technology. OKsystem, který nabízel cenu 829 milionů, se jako neúspěšný uchazeč odvolal. Antimonopolní úřad nařídil soutěž přezkoumat, ministerstvo teď vítěze vyřadilo. Ani Baláč, ani Maláčová (ČSSD) nechtěli další postup přiblížit, případ podle nich ještě není uzavřený.

»Pokud bychom těch 800 milionů korun letos nedostali, tak by přechod na nové informační systémy byl ohrožen, tím by byla ohrožena kritická infrastruktura státu. Příští rok 31. 12. nám smlouvy (na nynější systémy – pozn. red.)) končí. Každý rok protéká přes tyto systémy 85 miliard korun na dávkách a my bychom nebyli bez těch peněz výplatu dávek schopni zajistit,« řekla pak výboru ministryně. Dodala, že resort v minulosti každý rok od roku 2015 žádal ministerstvo financí o peníze na přeměnu systémů. Ročně chtěl přes dvě miliardy, loni a předloni dostal celkem 422 milionů.

Sněmovní sociální výbor se chce na informační systémy resortu práce zaměřit i na svém zasedání 19. září. A velkou diskusi lze očekávat i při projednávání písemných interpelací ve Sněmovně.

(ku)