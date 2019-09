Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rusko-ukrajinská výměna zajatců hitem víkendu

Rusko a Ukrajina v sobotu konečně osvobodily celkem 70 vězněných osob v rámci dlouho očekávané výměny, v níž se poprvé během pětiletého nepřátelství angažovali nejvyšší představitelé obou zemí.

Na palubě každého z letounů směřujících z Moskvy do Kyjeva a z Kyjeva do Moskvy bylo 35 lidí, z nichž někteří měli ve vězení strávit i desítky let. Výměna měla mimořádný ohlas ve světě, mnozí politici ji označili za krok k urovnání vleklého konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.

»Výměna se uskutečnila. Jsme rádi, že se ruští občané vrátili domů,« oznámil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. »Rusko a Ukrajina si vyměnily 35 lidí z jedné a 35 lidí z druhé strany,« potvrdila novinářům ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. »Udělali jsme první krok. Musíme udělat všechny následující, abychom tuto strašnou válku ukončili,« řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. FOTO - Wikimedia commons

Na Ukrajinu se vrátil režisér Oleh Sencov, který byl v Rusku odsouzen na 20 let do vězení za terorismus na obsazeném Krymu. Za Sencovovo propuštění se dosud marně přimlouvali západní politici a umělci, včetně českých. Domů se z Ruska vrátilo i 24 námořníků, které Rusové zajali vloni v listopadu u Kerčského průlivu.

Do Moskvy naopak přiletěl novinář Kyryl Vyšynskyj, kterému na Ukrajině hrozilo 15 let za údajnou vlastizradu, anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je prozápadními silami označován za podezřelého z podílu na údajném sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou v létě 2014.

Donald Trump na Twitteru výměnu označil za »první gigantický krok k míru«. Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že »výměna vypadá jako nadějný signál«… »Konečně! Propuštění Olega Sencova a ukrajinských námořníků mě naplňuje úlevou,« napsal na Twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk a vyzval Rusko k propuštění všech údajných politických vězňů.

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury TASS ocenilo, že tým Volodymyra Zelenského - na rozdíl od předchozích ukrajinských prezidentů - předvedl »zdravý přístup a ochotu ke kompromisům«.

Nizozemské ministerstvo zahraničí naopak upozornilo, že Ukrajina zařadila do výměny i Cemacha. Nizozemští prokurátoři vyzývali Kyjev, aby nedovolil Cemachovi odcestovat do Ruska z obavy, že by mohl ohrozit vyšetřování údajné tragédie letu MH17.

Agentura Interfax napsala, že příští výměna zajatců, tentokrát mezi Ukrajinou a donbaskými povstalci, bude tématem jednání na mírových rozhovorech v Minsku 18. září. Povstalci by měli z věznic v Doněcké a Luhanské lidové republice propustit 200 zajatých Ukrajinců, Kyjev by měl podle ČTK osvobodit 70 povstalců.

(rj)