Ilustrační FOTO - Pixabay

Průzkum je jen průzkum, skutečnost bývá jiná

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce by historicky poprvé KSČM ve volbách spadla pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Průzkumu se účastnilo 847 respondentů, kteří nevyloučili účast ve volbách. Proti červnu si KSČM pohoršila o jedno procento. Vítězem voleb by s 30 procenty bylo hnutí ANO - od června si polepšilo o 4,5 procentního bodu. Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5 procenta. Třetí ODS si polepšila o 1,5 bodu na 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostaly SPD s osmi, ČSSD s šesti a STAN a KDU-ČSL s pěti procenty. Statistická chyba volebního modelu se však pohybuje mezi 0,9 až 3,1 procentního bodu.

»Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný,« reagoval na výsledky průzkumu předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Průzkum společnosti Kantar CZ nepodceňuji ani nepřeceňuji. Mnohokrát byla v minulosti KSČM v průzkumech ostrakizována, ale výsledek byl pak jiný,« uvedl místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Do dolní komory by se nedostala ani TOP 09. SPD i ČSSD si od června pohoršily shodně o půl bodu a STAN ztratil procentní bod. Naopak lidovci si připsali půl bodu navíc. O půl bodu si polepšila i nová politická strana Václava Klause ml. Trikolóra - hnutí občanů, ke vstupu do Sněmovny by jí to však nestačilo. Získala by 3,5 % hlasů.

(ku)