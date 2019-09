Ilustrační FOTO - Pixabay

Norsko začne těžit ropu z posledního pole

Těžba ropy v Norsku v příštím roce díky zahájení těžby na novém poli zaznamená největší růst za několik let. Pro těžbu v Severním moři je to možná jedna z posledních příznivých zpráv, protože na obzoru není žádný nový projekt většího rozsahu a těžba ze starších polí klesá. Bez nového pole bude těžba v Norsku spíše stagnovat, upozornila agentura Bloomberg.

Firma Equinor dostala zelenou k zahájení těžby na poli Johan Sverdrup a první tanker by se měl začít nakládat příští měsíc, tedy o měsíc dříve, než se původně plánovalo. Pole Johan Sverdrup patří mezi pět největších ropných polí na moři objevených v Norsku. V příštím roce toto pole pomůže Norsku k největšímu růstu těžby ropy od 80. let minulého století. To je sice dobrá zpráva pro provozovatele pole i Norsko, těžba ze Severního moře se však na druhé straně potýká s poklesem dodávek ze starších polí, která jsou v provozu od 70. let.

Těžaři v Severním moři mají problém, že zde není žádný jiný projekt budoucí těžby velikosti přibližující se poli Sverdrup. »Se započtením pole Sverdrup vidíme růst těžby v nejbližší době,« řekla analytička Rystad Energy Sonya Boodooová. Bez započtení těžby z pole Sverdrup bude ale těžba podle ní stagnovat.

Největšími těžaři ropy v Severním moři jsou Norsko a Británie. Pole Sverdrup podpoří růst těžby v Norsku, těžba Británie však má v příštím desetiletí klesat kvůli snižování produkce ze starších polí, jako Buzzard, Golden Eagle a Elgin. Největším polem, ze kterého by se mělo v Británii začít těžit, je podle firmy Energy Aspects pole Bentley. Těžba z něj má činit 60 000 barelů denně. To je zlomek velikosti těžby z pole Sverdrup, která má v první fázi dosáhnout 440 000 b. d. a v dalším desetiletí má dále růst. Poté, co dosáhne těžba z pole Sverdrup vrcholu, by těžba ropy v Norsku měla začít klesat.

Pole Sverdrup objevila firma Lundin Petroelum v roce 2010. Je největším objevem v Severním moři za více než tři desetiletí a třetím největším polem Norska podle rezerv. Očekává se, že se z něj bude těžit v příštích 40 letech.

Provozovatelem pole je firma Equinor a jejími partnery jsou Lundin, Aker BP, Total a norská státní firma Petoro. Do léta 2020 má těžba z pole stoupnout na 440 000 b. d. a do konce roku 2022 se má zvýšit na 660 000 b. d., uvedl Equinor.

(ici)