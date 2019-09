Ilustrační FOTO - Pixabay

Růst zakázek hlavně na dopravní stavby

Objem zakázek, které veřejní investoři v České republice zadali stavebním firmám, letos do konce srpna meziročně vzrostl o osm procent na 143,1 miliardy korun. Zvýšila se hlavně hodnota zakázek na dopravní infrastrukturu. Počet zakázek se snížil o 21,7 % na 3182. Hodnota nově vypsaných zakázek vzrostla o desetinu.

Vyplývá to z údajů společnosti IS, podle které bylo největším zadavatelem státní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se zakázkami za 37,4 mld. Kč. Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby do konce srpna meziročně klesla zhruba o pětinu na 31,1 mld. Kč. U inženýrských staveb, tvořených hlavně dopravními projekty, se objem zakázek naopak zvýšil o 19,5 % na 112 mld. Kč.

U 19 zakázek za osm měsíců překročila hodnota miliardu korun, v srpnu přibyly dvě. Největší byla stavba úseku obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín za 7,02 mld. Kč. ŘSD ji zadalo slovensko-italskému sdružení Doprastav-Salini Impregilo. Za celý loňský rok veřejná správa zadala 19 miliardových zakázek za 40,4 mld. Kč, do konce srpna jich bylo 14.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Z jednotlivých firem získala největší objem zakázek Eurovia CS, která vyhrála 76 tendrů za 4,33 mld. Kč. Z dalších 27,39 mld. bude mít tato firma podíl díky sdružení s jinými firmami.

Podle analytika stavebního trhu IS Ivana Vrhela zvyšuje hodnotu zadaných zakázek pokračující růst nabídkových cen. Ceny v soutěžích do konce srpna dosáhly v průměru 103,8 % úrovně předpokládaných cen. U zakázek na pozemní stavby byly vyšší o 3,6 %, u zakázek na inženýrské stavby o 3,8 %. Meziročně byly nabídkové ceny firem proti předpokládaným vyšší o 4,9 procentního bodu.

Podíl zakázek spolufinancovaných z evropských dotací na celkové hodnotě stavebních zakázek meziročně vzrostl o 8,4 p. b. na 57,6 %.

Hodnota nově vypsaných zakázek do konce srpna meziročně vzrostla o 10,7 % na 105,1 mld. Kč. Objem zakázek v pozemním stavitelství meziročně klesl o desetinu, v inženýrském vzrostl o více než pětinu. Celkem 15 vypsaných zakázek překročilo miliardu korun. Největší byla elektrizace a zvýšení kapacity železniční trati Uničov - Olomouc s předpokládanou cenou 4,43 mld. Kč. Vypsala ji státní Správa železniční dopravní cesty.

Veřejné zakázky měly loni na celkových tržbách stavebních firem podle Českého statistického úřadu podíl 42 %. Nejméně to bylo předloni s podílem 32,6 % a nejvíce v roce 2002 (podíl 55,1 %).

(ici)