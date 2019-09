Ilustrační FOTO - Haló noviny

Že by ve Sněmovně zvítězila věcnost nad předváděním? Sotva!

To nemůže nikdo myslet vážně – projednat 316 bodů v necelých dvou týdnech! Pokud by to poslanci na dnes začínající schůzi Sněmovny stihli, bezesporu by trhli rekord. Už nyní je však stoprocentně jisté, že do Guinessovy knihy rekordů zapsáni nebudou.

Poslance zaměstnají v první fázi zejména předlohy, které jim vrátil Senát a je jich neuvěřitelných třináct. Jedním z nejsledovanějších bodů bude bezesporu senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. »Tolik bodů na dva týdny je skutečně přehnané, podle mého jsme i daleko menší počet v poslední době těžko zvládali i ve třech týdnech. Navíc jsou v programu takové chuťovky jako ústavní žaloba na pana prezidenta, což nám jednání bude ještě prodlužovat. Minimálně ten den se nebude Sněmovna zabývat ničím jiným, protože zejména pravicová opozice se bude snažit využít prostor nejen ke kritice Miloše Zemana, ale vůbec k napadání současného vládního uspořádání,« zdůraznil pro náš list předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Senátní návrh žaloby na prezidenta pro podezření z hrubého porušení Ústavy je zařazený na 26. září. Aby se žaloba dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro ni hlasovat nejméně 120 poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně to však není pravděpodobné. Návrh žaloby obdrželi poslanci koncem července. Pokud by o ní nerozhodli do tří měsíců, »spadne pod stůl«.

A zákony, které zamítl či vrátil se změnami Senát? »Nejde zde jen o nové hlasování, diskuse bude opět jistě veliká, vždyť tu je mj. i novela o EET, což mě opravňuje myslet si, že neprojednáme možná ani polovinu plánovaného programu,« je přesvědčen Kováčik.

Pokud jde o elektronickou evidenci tržeb, Sněmovna bude znovu rozhodovat o jejím rozšíření i na další obory podnikání, mj. na řemeslníky, lékaře, advokáty a taxikáře. Senátoři navrhli vládní novelu zamítnout. V předloze, která zajistí od ledna růst průměrného důchodu o 900 Kč, tedy nad rámec zákonné valorizace, chce Senát přilepšit starším penzistům. Navrhl přidat tisícikorunu měsíčně těm, kteří jsou v důchodu aspoň 25 let. V lékové novele, která mj. umožní úhradu léčebného konopí z pojištění, Senát odmítl snahu změnit systém distribuce léčiv do lékáren. Autorem pozměňovacího návrhu je předseda sněmovního podvýboru pro lékovou politiku Daniel Pawlas (KSČM). »Můj pozměňovací návrh je potřebný, protože zajistí zásobování všech pacientů v ČR v lékárnách v místě jejich bydliště. Minimalizuje rizika spojená s výpadkem dodávek zajištěných jediným dodavatelem. Myslím si, že je plně podporován Českou lékárnickou komorou, stavovskými a odbornými sdruženími a spolky,« vysvětlil Pawlas.

Senát vrací Sněmovně více zákonů než v minulosti. Podle Kováčika to není špatnou prací poslanců, ale naprosto protichůdným politickým složením horní a dolní komory. »Od Senátu to není ani tak věcná ušlechtilá snaha napravit a vylepšit, ale spíše nevěcná a neušlechtilá snaha za každou cenu současné Sněmovně a vládě ztížit život« uvedl.

Vyšší rodičovská, boj s kůrovcem, jednotné jízdenky na dráze...

Do závěrečného schvalování se zřejmě dostane vládní návrh na zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80 tisíc, tj. na 300 tisíc korun. Vyšší rodičovskou by měli dostávat od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) označila minulý týden v sociálním výboru navrhovaný model za jediný možný kompromis, původně chtěla zvýšení příspěvku pro všechny rodiče dětí do čtyř let věku, tedy i pro ty, kteří jej již vyčerpali. Komunisté podle Hany Aulické Jírovcové chápou příspěvek jako náhradu za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě.

Před závěrečným schvalováním jsou např. vládní návrh na zavedení systému jednotných jízdenek na dráze a vládní novela lesního zákona, která by měla urychlit likvidaci kůrovcové kalamity. Vědci a odborníci žádají přijetí poslaneckých pozměňovacích návrhů. Jejich zakomponování do předlohy by podle odborníků znamenalo např. důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů, omezení úmyslných holosečí nebo zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle. »Je třeba to projednat, přijmout takové návrhy, které by umožnily rychlý, účinný zásah tam, kde to ještě má smysl. Asi nemá smysl uklízet stojící kostry, kde brouk už dávno vylétl, ale smysl má velmi přednostně řešit situaci, kde je ještě brouk živý,« prohlásil Kováčik, který je místopředsedou sněmovního zemědělského výboru.

