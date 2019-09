Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministr zdravotnictví přehlíží názory odborníků

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo úhradovou vyhlášku pro rok 2020, která vznikla na základě dohod mezi zdravotními pojišťovnami a segmenty zdravotní péče. Požadavky odborů a dalších organizací na rozpuštění části rezerv pojišťoven zůstaly nevyslyšeny.

Peníze na zdravotnictví pro následující rok se podle odhadů vývoje ekonomiky rozdělují na základě jednání zdravotních pojišťoven se zástupci 14 segmentů zdravotní péče. Většina segmentů dohody podepsala, ostatním úhrady pro příští rok stanovilo ministerstvo. »Dohody poskytovatelů a zdravotních pojišťoven kladou velký důraz na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Lidé se mohou těšit například na dostupnější stomatologickou péči, delší ordinační hodiny i nové služby praktických lékařů, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče, gynekologů i ambulantních specialistů. A třeba díky bonifikaci urgentní medicíny a zařízení, která přijmou sanitku, se již nebude stávat, že nemocnice nepřijme pacienta,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pro příští rok by mělo být k dispozici 346 miliard korun, více než polovina půjde nemocnicím. Podle odborů a dalších organizací sdružených do tzv. krizového štábu českého zdravotnictví je nárůst o plánovaných 26 miliard málo, žádají 45 miliard.

Navýšení prostředků podporuje koaliční ČSSD, požadavky odborů jsou na místě také podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové. »Je škoda, že ministr nevnímal požadavky odborů a dalších organizací, které říkají, že peněz ve zdravotnictví je nedostatek a hrozí, že nebude zachována péče v jednotlivých regionech, jak to už koneckonců ukazují některé příklady z Rumburku ale i jinde, kde hrozí omezování péče, a to přehlížení názoru lidí, kteří zdravotnictví doopravdy rozumí a pracují v něm, určitě není dobrá zpráva pro pacienty,« řekla Marková našemu listu. Ministr by se podle ní měl snažit najít přijatelný kompromis, místo toho ale od začátku odmítá jakékoliv jednání a hledání kompromisu se subjekty, které zastupují pracovníky ve zdravotnictví. »Tím pádem nebere ohled ani na pacienty, protože tyto organizace nebojují pouze za sebe, ale také za pacienty, kterým reálně hrozí, že se jim bude zdravotní péče postupně vzdalovat,« dodala stínová ministryně.

Vojtěch: Rezervy se rozpouštět nebudou

Ministr před novináři požadavky ČSSD, odborů a dalších organizací na rozpuštění části rezerv pojišťoven znovu odmítl.

Před centrálními zásahy do systému důrazně varoval prezident Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest menších zdravotních pojišťoven, Ladislav Friedrich. »Riziko, že vyvoláme krizi, je vysoké,« dodal. Zásahy ministerstva do dohod mezi zdravotními pojišťovnami a segmenty jsou i podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky problematické. »Jedna z příčin dnešních problémů je to, že se tomuto tlaku v minulosti ustupovalo,« uvedl.

Dohodu na rok 2020 pojišťovny uzavřely letos v červnu pro 11 ze 14 oblastí péče. Nebyla uzavřena s akutní lůžkovou péčí v nemocnicích, nesouhlasila s ní Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje zejména menší regionální zdravotnická zařízení. Bez dohody jsou také nemocnice následné péče a domácí péče. Část jejích zástupců protestuje spolu s odbory, spustili i petici. Žádají meziroční nárůst úhrad o 40 procent. Současné platby od pojišťoven podle nich nepokrývají ani náklady na mzdy.

