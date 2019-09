Co je vlastně »špatně«?

»Je špatné, že máme premiéra, který lže a krade,« nám sdělil jeden z pirátských lídrů v pátečním televizním zpravodajství. Šlo o komentář k žalobě jisté dámy na slova premiéra Babiše k jeho výroku, že demonstranti jezdí na akce Milionu chvilek za peníze. Nešťastný výrok premiéra soud první instance odsoudil. Důkazy chybějí. Bylo by divné, kdyby nějaké byly k dispozici a našel se někdo, kdo se odváží vystoupit proti jednotné kavárenské frontě. Takové akce bývají dobře připraveny a vyplácené peníze nebývají vydávány všem. Ve všem přece existuje jistá hierarchie a důležití jsou »praporečníci«. Ti další se pak připojí. Ale to všechno nemusí být tento případ.

Podle pirátského poslance prý »premiér lže a krade«. Má na mysli, pokud jde o případnou krádež, tzv. Čapí hnízdo. Zatím se ovšem zdá, že nebude co žalovat, ale i kdyby nadřízení pana Šarocha rozhodli pod soustředěným tlakem médií jinak, neznamená to odsouzení a potvrzení, že se tu kradlo. Je tu i soud a ten teprve může rozhodnout. Jaký bude výsledek, nikdo neví. Neví se ani, zda kauza bude pokračovat, či nikoli. Příslušný státní zástupce řekl ne, pirátský poslanec už ovšem ví, že premiér je zloděj. Zdá se, že je stejně dobře informován, jako když v přímém přenosu zazněla pirátská moudrost, že »ani Masaryk nevěřil všemu, co bylo na internetu«. Nejde však o informace. Jde o obvinění. Mezi slušnými lidmi, tak mě učili v předlistopadové škole, se neříkají nedokazatelné věci. Tvrzení premiéra, ať si o něm můžeme myslit své, je nedokazatelné. Kdo myslíte, že přizná obdržení tisícikoruny, když už ji má v kapse? Tvrzení pirátského poslance je však dokazatelné. Jen je třeba vyhodnotit dokumenty. Pokud má pravdu pan Šaroch, nic se už nebude dokazovat a kauza Babiš se rozplynula jak cigaretový dým. Co pak? Zlodějem může přece být nazván jen ten, který je odsouzen. A jestliže stíhání v kauze Čapí hnízdo bude opravdu zastaveno – a na rozdíl od peněz pro demonstranty se všechno nechá dokázat – pak slovo lež nelze spojovat s premiérem, s pirátským poslancem však ano.

Jenže jak z toho? Že by se poslanec od Pirátů omluvil? Slyšeli jste však někdy, že by se piráti někdy někomu omluvili?

Milan ŠPÁS