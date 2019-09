Ilustrační FOTO - Pixabay

Je načase, aby spolková vláda přesídlila do Berlína

Dvacáté výročí oficiálního přesunu sídla vlády Spolkové republiky Německo z Bonnu do Berlína vyvolalo opět debatu o nákladech spojených s tím, že v někdejším hlavním městě na Rýnu nadále sídlí řada ministerstev.

Loni jen služební cesty ministerských úředníků mezi Berlínem a Bonnem přišly státní rozpočet na 6,2 milionu eur (160 milionů korun), píše DPA. Provizorním hlavním městem SRN byl Bonn v letech 1949 až 1990. Celkem podle údajů ministerstva financí se loni náklady, které by v případě zrušení sídel ministerstev v Bonnu odpadly, vyšplhaly na nejméně 8,6 milionu eur (223 milionů korun). Kromě dopadu na státní rozpočet má podle DPA udržování sídel vládních úřadů v Bonnu vliv i na životní prostředí. Dvě třetiny služebních cest mezi někdejším a současným hlavním městem, které tvoří hlavní díl dodatečných nákladů, úředníci totiž absolvovali letecky. Náklady na udržování ministerstev v Bonnu a Berlíně ministerstvo financí sleduje od roku 2010. Za rok 2015 data chybí. V letech 2010 až 2014 a 2016 až 2018 se ale celkové náklady vyšplhaly na 69,5 milionu eur (1,8 miliardy Kč).

Prvního září 1999 začaly německá spolková vláda i Spolkový sněm oficiálně pracovat v Berlíně. Přesto dodnes v Bonnu sídlí zhruba každý třetí ministerský úředník. Šest ze 14 ministerstev má v Bonnu stále své oficiální hlavní sídlo, např. ministerstvo obrany, zdravotnictví či životního prostředí. Ministerstva, která mají hlavní sídlo v Berlíně, mají v Bonnu svou pobočku. Všechna ministerstva tak mají budovy a zaměstnance v obou městech. Bonn se stal v roce 1949 provizorním hlavním městem Spolkové republiky Německo, která po porážce nacistické Německé říše ve 2. světové válce vznikla na území americké, britské a francouzské okupační zóny. Německá demokratická republika (NDR), vzniklá v sovětské okupační zóně, považovala za hlavní město Berlín, ve skutečnosti ale vládní úřady sídlily jen ve východní části rozděleného města. V roce 1990 se po znovusjednocení Německa stal metropolí Berlín. Poslanec strany Die Linke. Dietmar Bartsch, na jehož žádost ministerstvo financí údaje o nákladech na udržování dvou vládních sídel zveřejnilo, označil situaci za neefektivní, finančně nezodpovědnou a škodlivou pro životní prostředí. »Nyní, téměř třicet let po dosažení německé jednoty, je načase, aby spolková vláda plně přesídlila do hlavního města,« řekl. Bonn, který se dlouhodobě přesunu ministerstev do Berlína brání, je nyní podle Bartsche prosperujícím kulturním a univerzitním městem, které by si s přesunem ministerstev snadno poradilo.

(čtk)