Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dostupnost nového bydlení je malá, mladí lidé si myslí, že by jim měl pomoci stát

Mladí lidé od 18 do 36 let považují pro své bydlení za ideální byt o výměře 70 až 90 metrů čtverečních. Vyplývá to z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny. Takto odpovědělo 38 procent dotázaných. Ve vlastním by chtělo bydlet 93 % respondentů.

»Ceny nemovitostí dosahují rekordní výše a můžeme předpokládat, že zejména ve velkých městech se trend nebude dramaticky měnit. Zároveň s tím rostou i ceny nájmů, takže mladí se dostávají do bezvýchodné situace. Velkou část svého výdělku zaplatí za nájem a nemají už co odkládat stranou,« uvedl místopředseda představenstva spořitelny Pavel Chmelík.

Pode údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group prodejní ceny nových bytů v Praze na konci června meziročně vzrostly o 8,6 % na 102 058 korun za metr čtvereční. Za ideální byt by tak mladý Pražan zaplatil od 7,1 do 9,2 milionu Kč. Měsíční nájmy bez poplatků se v hlavním městě ve stejném období meziročně zvýšily o 3,8 % na 327 Kč/m2. V ideálním bytě by tak nájemník zaplatil od 22 900 do 29 400 Kč.

Podle údajů poradenské společnosti Deloitte je dostupnost nového bydlení v České republice ve srovnání s 12 vybranými evropskými zeměmi druhý rok po sobě nejhorší. Nový byt vyjde na 11,2 průměrného ročního platu. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Portugalci, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 m2 vynaloží 3,8 ročního platu.

»Oproti svým rodičům a prarodičům jsou dnešní dvacátníci a třicátníci trochu náročnější především ohledně stáří nemovitosti. Šest z deseti by preferovalo novostavbu. Jinak ale nemají přehnané požadavky,« doplnila mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Lenka Molnárová.

Průzkum dále ukázal, že na budoucí bydlení si šetří více než polovina dotázaných. Ve věkové skupině do 25 let to jsou dvě třetiny. Spořit začínají v průměru ve 20 letech.

Téměř čtyři pětiny respondentů si myslí, že pomoci dosáhnout na vlastní bydlení by jim měl stát. Dvě pětiny odpověděly, že rodiče, po pětině pak obec nebo zaměstnavatel. Že by neměl pomoci vůbec nikdo, si myslí jen sedm procent oslovených.

(ici)