Ilustrační FOTO - Pixabay

Sázka na zlato se Rusku vyplácí

Zlaté rezervy Ruska za poslední desetiletí stouply více než čtyřnásobně, protože země se snaží rozšířit své rezervy mimo dolarová aktiva.

To se v poslední době vyplatilo, protože vysoká poptávka poslala cenu zlata na nejvyšší hodnotu za šest let. Za poslední rok díky tomu hodnota ruských rezerv zlata stoupla o 42 procent na 109,5 miliardy dolarů (2,6 bilionu korun) a zlato má nyní na celkových rezervách země největší podíl od roku 2000, uvedla agentura Bloomberg.

Ruská centrální banka se v posledních několika letech stala největším kupcem zlata, protože ruský prezident Vladimir Putin chce, aby Rusko méně spoléhalo na dolar, když vztahy mezi oběma zeměmi zůstávají napjaté. Pokud by Rusko potřebovalo sáhnout do svých rezerv zlata, získalo by vysokou cenu. Zlato by mohlo letos zažít nejlepší rok od roku 2010 kvůli americko-čínské obchodní válce, která ohrožuje globální ekonomický růst, a uvolňování měnové politiky centrálními bankami.

Rusko není v hromadění zlata samo. V posledních letech jsou mezi největšími kupci zlata také Čína, Kazachstán a Polsko.

Ruské rezervy zlata nyní činí 2200 tun a ve srovnání s dalšími zeměmi jsou páté nejvyšší. Na celkových rezervách země se zlato nyní podílí 20,7 %.

(ici)