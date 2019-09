Konev

Nedávno jsem si opět uvědomil, že už jsem jiná generace – ještě jsem si nezvykl na nepoužívání háčků a čárek…

Není žádným tajemstvím, co se plánuje na Praze 6. Již za starostování Tomáše Chalupy (ODS) vznikl záměr na vybudování garáží v prostoru pomníku maršála I. S. Koněva. Byl spojen s tím, že sochu sejmou a umístí dále do parku, kde měla vzniknout parková úprava s dalšími sochami, které by třeba financovaly různé ambasády (již tam několik takových menších děl existuje). Tedy socha Koněva měla být vytlačena od hlavní komunikace, měla být upozaděna, zbavena formy pomníku, ale na rozdíl od záměrů současného starosty měla zůstat ve veřejném prostoru Prahy 6. Mimochodem těch podzemních garáží mělo vzniknout více - např. na náměstí Družby před hotelem International, nyní Crowne Plaza. Tam také nebyly dosud vybudovány.

Ne, to nečerpám informace z článku »štvavého« serveru aeronet.cz – tam šli totiž ještě dál: mají prý výbušný materiál od jedné pražské developerské firmy, která se točí okolo zakázek v Praze. Jsou v něm výkresy a kalkulace na vybudování podzemní galerie pro auta, kde je jeden z vjezdů situován právě v místech dnešního pomníku.

Nevím, kolik z pětačtyřiceti zvolených zastupitelů v Praze 6 ještě před svým volebním úspěchem tušilo, že se zítra stanou nejsledovanějšími zastupiteli v celé republice. Někteří asi ano, v této městské části do minulých voleb dokonce zasáhli Občané za odstranění pomníku maršála Koněva – mezi nimi například Daniel Korte. Získali tehdy v 39 071 odevzdaných platných obálkách celých 0,15 % hlasů. Určitě to ani zdaleka nenastiňuje, jak by mohlo dopadnout referendum o odstranění zmiňované sochy, ale o něčem to vypovídá.

Uvidíme tedy zítra, zda toto na jednání zastupitelů zazní – vysvětlilo by to možná mnohé i těm »pískačům«, kteří přišli na nedávné setkání u zmiňovaného pomníku s vybavením: píšťalka, konev s nálepkou přeškrtnutého srpu s kladivem a argumentem, že Koněv nemusel nikdy Prahu osvobozovat, protože americká armáda stála tři hodiny od Prahy.

A nyní zpět k tomu chybějícímu háčku: nepochopil jsem, že právě jméno maršála napsané bez háčku vedlo »pískače« k rádobyvtipnému použití zahradního náčiní…

Zbyšek KUPSKÝ